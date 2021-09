„In diesem Spiel ist jeder motiviert. Über die Motivationsschiene werden wir daher nicht mehr viel rausholen können. Wir werden vielleicht eher versuchen, ein wenig Druck rauszunehmen“, sagt Nöttingens Co-Trainer Reinhard Schenker, der gemeinsam mit Metin Telle die Mannschaft coachen wird, da sich Interimstrainer Michael Wittwer im Urlaub befindet. Das betont auch Ceylan. „Nöttingen ist auch ganz sicher keine Laufkundschaft. Sie stehen – wie wir auch – unverdient da unten, spielen eigentlich guten Fußball“, sagt der CfR-Coach. Und so banal das klingen mag: „Es wird entscheidend sein, wer endlich das Tor trifft und seine Chancen nutzt.“ Die Gäste aus Remchingen hoffen derweil darauf, „wieder den Fußball präsentieren zu können, für den der FC Nöttingen steht“, so Schenker. Will heißen: Teamgeist, geschlossenes Auftreten, kämpfen bis zum Umfallen, „verbunden mit einem koordinierten Spielaufbau und dem schnellen Spiel in die Tiefe“. Nöttingens Co-Trainer rechnet mit „einem engen Spiel, in dem am Ende auch die Tagesleistung entscheidend sein wird“.