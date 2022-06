CfR Pforzheim und FC Nöttingen: Nach der Saison ist vor der Saison

Beide Vereine, sowohl der CfR als auch der FCN, wollen am 1. Juli mit der Vorbereitung loslegen. Für die fußballlose Zeit haben die Pforzheimer Kicker detaillierte Pläne erhalten. „Generell soll alles ein bisschen professioneller werden“, verrät Grimminger. Neben trainingstechnischen Inhalten soll künftig mehr Wert auf die Ernährung gelegt werden. In Nöttingen durften die Spieler mit Beginn der Pause erst einmal die Füße hochlegen und gar nichts machen. „Natürlich haben sie Pläne bekommen. Aber es ist wichtig, dass sie sich nach so einer extrem langen Saison mit 38 Spielen auch mal ausruhen“, betont Schenker. Der Körper sei nach der langen Corona-Pause eine solche Belastung womöglich gar nicht mehr gewohnt gewesen. Im Vorfeld des Trainingsstarts steht aber auch beim FCN eine individuelle, „kurze, knackige Laufvorbereitung“ an. Wenngleich diese kürzer ausfallen werde als dies in der Vergangenheit der Fall war.