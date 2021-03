Olympia unter Corona-Bedingungen – dennoch ein genauso lohnenswertes Ziel? Auf jeden Fall. Natürlich wäre es unter normalen Bedingungen, also mit Zuschauern und einem richtigen Olympischen Dorf, am schönsten, aber es ist immer noch besser als eine Komplettabsage der Spiele. Wir arbeiten seit vier, mittlerweile eigentlich schon seit fünf Jahren auf dieses Ziel hin, da nimmt man diese Einschränkungen in Kauf. Und es sind ja keine willkürlichen Einschränkungen.

Was ich von der Kritik an der möglichen Austragung halte: Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Aber ich denke, wenn eine Nation solche Olympischen Spiele hinbekommt, dann sind es die Japaner, die Pandemie-erprobt sind und Vorgaben auch diszipliniert umsetzen. Außerdem hatte man ein Jahr lang Zeit, sich auf die besonderen Bedingungen vorzubereiten, und es gibt inzwischen ausreichend Testkapazitäten. Ich denke, die Spiele werden so sicher sein, wie das in diesen Zeiten möglich ist.

So sieht es bei mir aktuell in Sachen Qualifikation aus: Am 19. März starte ich beim europäischen Qualifikationsturnier in Budapest in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm. Pro Klasse erhalten dann die beiden Finalistinnen ein Olympia-Ticket. Wahrscheinlich muss man zwei oder drei Kämpfe gewinnen, um bis ins Finale zu kommen. Wenn mir dies in Ungarn nicht gelingen sollte, gibt es im Mai noch eine weitere Chance. Dann steht das weltweite Qualifikationsturnier in Sofia an.

Die 25 Jahre alte Luisa Niemesch, die in Weingarten aufwuchs und beim SV Germania das Ringen lernte, schaffte bereits 2016 den Sprung zu Olympia, war in Rio allerdings chancenlos.