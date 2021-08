Es geht wieder los auf den Fußballplätzen! Besonders die Kreisliga Bruchsal, deren erster Spieltag am Sonntag ist, verspricht Spannung. Das liegt auch an den zahlreichen Transfers. Ein Überblick.

98 Neuzugänge haben die 14 Vereine aus der Bruchsaler Kreisliga vor der Saison gemeldet. Darunter sind viele sehr gute Fußballer mit Erfahrung aus höheren Spielklassen, was für die neue Runde viel Spannung verspricht.

Saisonstart ist am Sonntag, 29. August. Doch bereits jetzt wird in der neuen Runde an der Spitze der Kreisliga Bruchsal ein Dreikampf erwartet.

Was hat sich in der Liga getan? Das sind alle Wechsel der Kreisliga Bruchsal im Überblick:

FC Karlsdorf

Trainer: Goran Barisic (wie bisher).

Zugänge: Leon Fehling (FC Heidelsheim), Freddy Kuch (FC Forst), Max Löchner (FC Moosinning), Tobias Fückel (SG Stupferich), Benjamin Jäger (eigene Jugend).

Abgänge: Giuliano Israel (FC Forst), Alexander Reeb (FC Weiher).

FC Odenheim

Trainer: Luca Hodecker (wie bisher).

Zugänge: Lennard Zimmermann, Julian Hettmannsperger (beide FC Östringen), Marcel Goldschmidt (TSV Rettigheim), Mehmet Güzel (TuS Mingolsheim), Edison Buzhala (FC Kirrlach), Alexander Zimmermann (SC Blumenau), Patrick Mann (SV Zeutern), Nicolai Manz (FzG Münzesheim), Niclas Müller, Enrico Maßfeller (beide eigene Jugend).

Abgänge: Kilian Lamsfuß (FzG Münzesheim), Tobias Drexler (FV Hambrücken).

VfR Kronau

Trainer: René Lahr (wie bisher).

Zugänge: Hasan Kilic (FC Weiher), Janik Gamerdinger (TSV Langenbrücken), Elias Akyol (TuS Mingolsheim), Sandro Lapolla (TSV Stettfeld), Julius Schrag, Nico Brenner, Marvin Zimmermann (alle eigene Jugend).

Abgänge: keine.

FC Flehingen

Trainer: Christian Rohr (für Patric Gutknecht).

Zugänge: Christian Bierbrauer (FV Neuthard), Daniel Kaiser (FC Heidelsheim), Ricardo Martines (TuS Bilfingen), Timo Sebold (FV Wiesental), Pascal Legner (1.FC Bruchsal).

Abgänge: Patric Gutknecht (FC Obergrombach), Emre Zor (Türkspor Eppingen).

TSV Wiesental

Trainer: Tim Ronecker (wie bisher).

Zugänge: Niklas Schumacher, Jason Heger, Dustin Hammer (alle FC Kirrlach), Luis Federolf ( FC Speyer), Vernes Hafizovic-Deckers (SV Schriesheim), Valentin Barlian, Bujar Musa, Tino Machauer (alle eigene Jugend).

Abgang: Sven Mayer (Spvgg Oberhausen).

FV Ubstadt

Trainer: Andreas Bronner (wie bisher).

Zugänge: Noah Matic (TSV Stettfeld), Piet Fleige (SV Zeutern), Kevin Gleichauf (FC Forst), Leon Schroff (eigene Jugend).

Abgang: Manuel Ohrband (FC Obergrombach).

FV Neuthard

Trainer: Senad Nadarevic (für Wolfgang Breger).

Zugänge: Alexander Kimmel (SV Menzingen), Aldin Becirovic (VfL Neustadt), Ömer Akin, Jan Dietrich (beide FC Forst), Medin Dokara (ASC Neuenheim), Domagoj Popovic (FC Heidelsheim), Senad Goran, Fabian Prestel, David Welsch (alle FVgg Neudorf), Leonard Zarol (Croatia Karlsruhe), Daniel Miladinovic (Bosnien), Reda Al Habra Driouich (FC Kirrlach), Konrad Beretic (SG Unter-Abtsteinach), Adama Jammeh (FV Liedolsheim).

Abgänge: Konstantin Zeth (SG Waibstadt), Christian Bierbrauer (FC Flehingen), Wessam Nourredine (FV Wiesental), Benedikt Lehmann (Karriereende), Marco Rausch (Germania Neureut), Ricardo Nagel (FV Hambrücken), Morice Bolz (FC Weiher).

TuS Mingolsheim

Trainer: Andreas Schmidt (wie bisher)

Zugänge: Leon Nuber (TSV Rettigheim), Boris Raic, Sebastian Rohm (beide FC Badenia St. Ilgen), Ramon Wagner, Matteo Honeck (beide eigene Jugend).

Abgänge: Robin Keßler (FC Östringen), Schmitz Leonard (DJK Rot-Weiß Handschuhsheim), Akyol Elias (VfR Kronau), Dustin Vogel (FC Forst).

FVgg Neudorf

Trainer: Arif Saglam (für Senad Nadarevic).

Zugänge: Dennis Bergner, Tobias Tempel, Vidushan Vijayakumar (alle TV Spöck), Erva Cetinkaya, Enrico La Porta (beide TSV Wiesental), Ufuk Arican (FV Rußheim), Akin Uzunoglu, Alkan Uzunoglu (beide SV 62 Bruchsal), Ömer Akin (FC Huttenheim), Dylan Metcalf (TSV Talheim), Dominik Neubauer (FC Jockgrim), Ante Musulin (Croatia Ludwigshafen), Ahmed Fadlalla (unbekannt), Mirco Schaaf, Luca Paseka, Moritz Neumann (alle eigene Jugend).

Abgänge: Peter Gundermann (FV Hambrücken), Senad Goran, David Welsch (beide FV Neuthard), Zülfikar Soyyigit (SV Philippsburg), Till Edinger, Fabian Prestel (beide Ziel unbekannt).

FV Wiesental

Trainer: Sebastian Gau (für Christian Rohr).

Zugänge: Nico Michelberger (FC Kirrlach), Adem Beyaz (SC Neulußheim), Wessam Noureddine (FV Neuthard), Enes Karamanli (1. FC Bruchsal), Resul Polat (FC Huttenheim), Robin Brecht (FV Hambrücken), Dennis Hauck (FC Kirrlach 2)

Abgänge: Daniel Tesch (FV Hambrücken), Timo Sebold (FC Flehingen), Ugis Berzins (unbekannt), Christian Eisemann (TSV Stettfeld), Adem Meral, Albion Qerimaj (beide VfR Rheinsheim).

TSV Stettfeld

Trainer: Elvis Karam (wie bisher).

Zugänge: Felix Hauck (FC Weiher), Christian Eisemann (FV 1912 Wiesental), Recep Türedi (SV Philippsburg), Jannic Frey (VfR Kronau II), David Ziesel (eigene Jugend).

Abgang: Noah Matic (FV Ubstadt).

FC Forst

Trainer: Christopher Holzer (wie bisher).

Zugänge: Tomislav Cicak (FC Heidelsheim), Juliano Israel (FC Karlsdorf), Adam Filipovic (FC Karlsruhe West), Ugis Berzins (FV Wiesental), Dustin Vogel (TuS Mingolsheim), Adrian Vogel (vereinslos), Daniel Schneider, Orkun Sen (beide eigene Jugend), Armend Seferi (unbekannt).

Abgänge: Kevin Gleichauf (FV Ubstadt), Jan Dietrich, Ömer Akin (beide FV Neuthard).

SV Menzingen

Trainer: Kai Ledermann (für Christian Viola).

Zugang: Andreas Vogel (FC Neibsheim).

Abgänge: Christian Viola, Alexander Kimmel (beide FV Neuthard).

TSV Rheinhausen

Trainer: Dominik Feuerstein (wie bisher).

Zugang: Alexander Fruh (Co-Trainer).

Abgänge: keine.