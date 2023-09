Für Daniel Kreuzer ist die Sache klar: „Es gibt keine alten und jungen Spieler, es zählt nur die Leistung.“ Damit antwortet der Trainer des TSV Dürrenbüchig auf das Aller von Stürmer Mohamed Al-Mouctar angesprochen. Dieser hat auch mit 37 Jahren noch nichts von seinem Torhunger verloren.

Fünf Tore erzielte Mohamed Al-Mouctar an den ersten beiden Spieltagen der Kreisklasse B Kraichgau. Es hätten mehr sein können, wie der Stürmer selbstkritisch anmerkt. Vor allem beim jüngsten 8:0-Erfolg über den 1. FC Bruchsal II vergab der gebürtige Tunesier noch die ein oder andere Chance.

Mohamed Al-Mouctar wechselte aus der Landesliga in die B-Klasse

In der Vorsaison spielte Mohamed Al-Mouctar noch in der Landesliga beim FC Heidelsheim. Der Gang in die B-Klasse hatte keine sportlichen Gründe, sondern war vielmehr beruflich bedingt. „Für uns ist so ein Spieler natürlich Gold wert“, weiß Kreuzer. Dazu schätzt er seinen Stürmer auch menschlich sehr: „Er ist ein ruhiger Typ und angenehmer Mensch.“

Auf dem Feld ist es mit der Ruhe dann aber vorbei. Nicht erst jetzt in der B-Klasse zieht Mohamed Al-Mouctar gerne einmal zwei oder drei Abwehrspieler auf sich. Dennoch hat er die körperliche Präsenz, um sich auch in solchen Situationen zu behaupten.

Ob er seinen bisherigen Topwert von 21 Saisontreffern, den er 2016/17 beim FV Hambrücken in der Kreisliga aufstellte, knacken kann? „Das weiß ich nicht. Da muss viel zusammenkommen“, gibt sich Mohamed Al-Mouctar bescheiden. Trainer Daniel Kreuzer ist davon überzeugt. Dieser muss es wissen, ist immerhin selbst gelernter Stürmer.

TSV Dürrenbüchig: Besser abschneiden als Platz zehn im Vorjahr

Auch dank der Tore von Mohamed Al-Mouctar ist der TSV Dürrenbüchig mit zwei Siegen in die Saison gestartet. „Man merkt so etwas sofort an der Stimmung. Vieles fällt direkt leichter, man kommt gerne ins Training“, fasst der Coach die aktuelle Situation zusammen. Gerade im Vergleich zur Vorsaison, als der TSV am Ende Zehnter wurde, sei der Umschwung deutlich.

Wohin die Reise diesmal geht, da gibt sich Daniel Kreuzer eher zurückhaltend: „Wir sind ein kleiner Verein, in dem es noch sehr familiär zugeht. Natürlich wollen wir uns besser platzieren, als letzte Saison, das ist klar. Aber wir haben überhaupt keinen Druck.“

Etwas forscher geht Mohamed Al-Mouctar an die Zielsetzung heran: „Wir wollen unter die ersten Fünf“, erklärt der 37-Jährige. Um das zu erreichen, will er weiter seinen Torhunger unter Beweis stellen.