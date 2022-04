Ähnlicher Fall wie in der Bundesliga

Nach Wechselfehler der Bayern: Beim Fußball-Oberligisten FC Nöttingen werden Erinnerungen wach

Die Aufregung ist nach dem Wechselfehler der Bayern in Freiburg groß. Doch es ist noch gar nicht so lange her, da war auch der FC Nöttingen in einen ähnlichen Fall verwickelt.