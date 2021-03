Sterne Keltern fahren trotz müder Beine klaren Sieg in Nördlingen ein

Gerade einmal 72 Stunden waren seit ihrer erfolgreichen Pokal-Titelverteidigung vergangen, schon standen die Rutronik Stars Keltern zum abschließenden Hauptrundenspiel, einer Nachholpartie, wieder auf dem Parkett. Bei den Angels Nördlingen haben sich die Sterne einen 81:56 (43:26)-Sieg gesichert und damit den Traum der Gastgeberinnen platzen lassen.

„Für uns geht es in dieser Partie ja um nichts mehr“, hatte Christian Hergenröther, Cheftrainer der Sterne, noch am Sonntag gesagt. Mit einer kleinen Anmerkung: Denn indirekt ging es darum, wer der nächste Gegner des DBBL-Tabellenführers werden würde.

„Gewinnt Nördlingen gegen uns, stehen sie in den Play-offs“, erklärte Hergenröther. „Gewinnen wir, steht Halle in den Play-offs. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst.“

Starting Five der Sterne Keltern wird geschont

Es sei deshalb auch eine Charakterfrage gewesen, sagte Hergenröther an diesem Mittwochabend nach dem Sieg – und diese Herausforderung hat das Team angenommen. Denn wenngleich ihnen das Wochenende noch sichtlich in den Beinen steckte, spielten sie souverän auf. Und das, obwohl die Starting Five der vergangenen Spiele weitestgehend geschont wurde, Krystal Vaughn war gar nicht mit angereist.

Die anderen Spielerinnen aber nutzten ihre Chance: Schon zum Ende des ersten Viertels führte Keltern beim 26:15 mit elf Punkten, baute den Vorsprung anschließend aus. Den Gastgeberinnen, so schien es, war mit dem Gang in die Kabine zur Pause bereits klar, dass es nur noch um Schadensbegrenzung ging – vor allem mit Blick auf ihre schmerzhafte 44:73-Pleite gegen Herne am Wochenende.

Play-off-Auftakt der Rutronik Stars gegen SV Halle

Nach einem langen Hin und Her in den vergangenen Wochen mit falsch-positiven Corona-Schnelltests und dadurch abgesagten Spielen sollte es für die Nördlingerinnen nicht mehr für die Play-offs reichen.

Und damit steht auch fest: Die Sterne Keltern treffen in der ersten Runde auf den nunmehr Achtplatzierten, die Lions SV Halle, gespielt wird den den ersten beiden Play-off-Runden im Modus Best-of-three. Wer also zuerst zwei Siege eingefahren hat, zieht in die nächste Runde ein. Auftakt für die Sterne ist an diesem Sonntag in der Dietlinger Speiterlinghalle.

Rutronik Stars Keltern: Cvitkovic 19, Pokk 13, Pulk 12, Belobi Nawezhi 10, Kiss-Rusk 8, Deura 5, Pavic 4, Mingo 3, Thomas 3, Mandic 2, Mayombo 2.