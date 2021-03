dm eröffnet Corona-Schnelltestzentrum im Ettlinger Schloss

Corona-Tests sind ab Mittwoch auch im Ettlinger Schloss möglich. Dann kann man sich einmal pro Woche kostenlos per Schnelltest in einer Teststation im Musensaal (Zugang über das Foyer, Eingang Nord) auf das Coronavirus testen lassen, teilt die Stadt Ettlingen mit.

Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) schickte einen Dank an die Drogeriekette, die sich bereit erklärt habe, in Ettlingen das dritte Schnelltestzentrum in Baden-Württemberg aufzubauen. Zuvor hatte dm Testzentren in Tübingen und am vergangenen Donnerstag auch beim Durlach Center in Karlsruhe eröffnet.

Für die kostenlosen Corona-Schnelltests im Schloss, die am Mittwoch, 24. März, 13.30 Uhr starten, und dann immer montags bis samstags von 9 bis 16.30 Uhr angeboten werden, ist eine online-Terminvereinbarung notwendig unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren.

Zum vereinbarten Termin ist die Terminbestätigung und ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen. 15 bis 20 Minuten nach dem Abstrich erhalte jeder Testwillige das zertifizierte Testergebnis per E-Mail.

Stadt plant weitere Schnelltestzentren

„Wir gehen von einer starken Nachfrage aus, vor allem dann, wenn festgelegt werden sollte, dass Gastronomie und Einzelhandel nur für getestete Gäste und Kundschaft öffnen dürfen“, erklärte Oberbürgermeister Arnold.

Deshalb plane die Stadt, weitere Schnelltestzentren zu etablieren, kündigte er an. Ziel sei es, die Lockerungen, seien sie geplant oder bereits in Kraft, zu halten und Rückschritte zu vermeiden.