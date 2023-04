Auf mehr als 1.243 durstige Kehlen hofft Irina Hansmann am Sonntag in der Stadtmitte Karlsruhe. Dort will sie den Weltrekord für das Biertasting mit den meisten Teilnehmern knacken, den aktuell eine spanische Brauerei hält.

Es soll so etwas wie die Krönung ihrer Amtszeit sein: Am kommenden Sonntag, dem Tag des deutschen Bieres, will die baden-württembergische Bierkönigin Irina Hansmann in der Stadtmitte Karlsruhe den Weltrekord im Biertasting knacken. Den bisherigen hält die Brauerei Moritz (Fabricà Moritz) in Barcelona mit 1.243 Teilnehmern bei einem Biertasting.

Hansmann will das toppen, mit rund 1.400 Teilnehmern. „Ich denke, dass wir das schaffen“, sagt die 33-jährige Ettlingerin, die seit Juli 2021 als Bierhoheit im Land unterwegs ist, um für den Gerstensaft regionaler Erzeuger zu werben.

Mit ins Boot geholt hat sich die gelernte Immobilienwirtin, die bei der Gartenstadt Karlsruhe arbeitet, die Karlsruher Brauerei Moninger. Die stellt drei Biere zur Verfügung, die die Teilnehmer bei dem Tasting in der Stadtmitte verkosten.

Welche es sind, will Hansmann noch nicht verraten. Nur so viel: Es gibt eine ganz neue Biersorte der Brauerei, und ein geschmacklich „sehr besonderes, das ein bisschen aus der Reihe tanzt“.

Jeder bekommt drei Flaschen Bier zur Verkostung

Einlass in der Karlsruher Stadtmitte ist um 13.30 Uhr. Tickets kosten 9,25 Euro, darin enthalten ist ein Bierpaket mit drei Flaschen à 0,33 Liter, Verkostungsglas, Flaschenöffner und einer Laugenstange für jeden Teilnehmer.

Vor der Verkostung werden sich die sieben Kandidatinnen für die Wahl der neuen baden-württembergischen Bierkönigin am 7. Mai vorstellen. Moderiert wird die Veranstaltung von Neue-Welle-Reporter Karsten Penz.

Um 14 Uhr werden die gekühlten Bierpakete ausgegeben, kündigt Hansmann an, um 15 Uhr geht es dann ans Eingemachte. Dann beginnt die Verkostung, angeleitet von Hansmann als Bier-Sommelière, die jedes einzelne Bier vorstellen wird und dann gemeinsam mit den Teilnehmern das Glas hebt.

Überprüft wird der ordnungsgemäße Ablauf vor Ort durch eine Rekordrichterin vom „Rekord-Institut für Deutschland“ mit Hauptsitz in Hamburg. „Sie schaut, ob die Leute auch wirklich trinken.“

Die Anzahl der Teilnehmer wird über das Abscannen der Tickets registriert. Nach der Verkostung beginnt die After-Party mit Musik der Band „Taktlos“, später legen DJs auf.

Am 7. Mai wird eine neue Bierkönigin gewählt

Der Weltrekordversuch im Biertasting wird nicht Irina Hansmanns letzte Veranstaltung als baden-württembergische Bierkönigin sein. Auf dem Programm stehen noch ein Aktionstag im Erlebnispark Tripsdrill mit den Kandidatinnen für die Bierkönigin-Wahl und ein Besuch auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, auf dem sie am 7. Mai auch die Krone an ihre Nachfolgerin übergeben wird.

Das Highlight in ihrer Amtszeit? Da muss Hansmann länger überlegen. „Wahrscheinlich die Eröffnung des Cannstatter Wasens an meinem Geburtstag im September 2022“, sagt sie.

Insgesamt habe sie als Bierkönigin viele tolle Dinge erlebt, bei Brauereibesuchen und Festen, auf denen sie auf andere „Hoheiten“ wie die Braunviehkönigin, die Milchkönigin oder die Tettnanger Hopfenkönigin kennengelernt hat. „Da sind Freundschaften entstanden.“

Irina Hansmann ist weiter als Bier-Sommelière unterwegs

Hansmann freut sich aber auch auf mehr Freizeit nach Ende ihrer Amtszeit. Die wird sie unter anderem bei den beiden Ettlinger Fastnachtsvereinen verbringen, in denen sie Mitglied ist: die Spessarter Eber und der Wasener-Carneval-Club (WCC). Auch bei den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe ist die 33-Jährige engagiert, zudem bei Fächerbräu und bei Hoepfner.

Außerdem wird sie weiter als Biersommèliere versuchen, den Menschen die Vielfalt des deutschen Bieres zu zeigen. „Viele denken nur an Pils und Weizen“, dabei gebe es so viele spannende, andere Biersorten – allein in Baden-Württemberg seien es mehr als 1.000, produziert von landesweit rund 200 Brauereien.