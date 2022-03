Trotz Strategiewechsel bei Corona: Karlsruher Teams impfen weiter im ECE-Center

Die Maßnahmen gegen Corona sind auf dem Rückzug, die Stadt Karlsruhe beim Werben um guten Impfschutz nicht: Auch im April bleibt es beim Angebot, sich zum Beispiel in Verbindung mit einem Einkaufsbummel die erste, zweite oder auch vierte Spritze im ECE-Center in der Karlsruher City zu holen.

Ob es um die erste Corona-Impfung geht, die zweite oder schon die vierte Spritze: Dafür stehen die Menschen in Karlsruhe nicht mehr Schlange. Noch vor einem Vierteljahr warteten bei Booster-Aktionen oft Hunderte teils stundenlang in winterlicher Kälte auf ihre Auffrischimpfung.

Auch das Impfangebot im ECE-Center in der Innenstadt war im November derart gefragt, dass die Warteschlange zeitweise mehr als 200 Meter lang war. Dieses Bild ist Vergangenheit, wie ab Sonntag, 3. April, nun auch bundesweit viele Corona-Maßnahmen.

Auch die baden-württembergische Landesregierung verfolgt eine abgeschwächte Corona-Strategie. Gleichzeitig wirbt die Stadt Karlsruhe aber weiter für den Impfschutz, auch mit Blick auf anhaltend hohe Infektionszahlen.

So lange die Nachfrage da ist, werden wir ein Angebot machen. Andreas Ruf, Chef der mobilen Impfteams

Deshalb bleibt die Impfstelle im ECE Center in der Karl-Friedrich-Straße 25 schräg gegenüber dem Friedrichsplatz auch im April geöffnet für Impfwillige, die mindestens zwölf Jahre alt sind. „Der beste Schutz vor Corona ist die Impfung“, erklärt der Chef der mobilen Impfteams Karlsruhe, Andreas Ruf, und kündigt an: „So lange die Nachfrage da ist, werden wir ein Angebot machen.“

Mit oder ohne Termin kann man zum Impfen in das Einkaufszentrum kommen. In aller Regel werden nach Auskunft der Stadt die gängigen Impfstoffe Comirnaty (Biontech), Janssen (Johnson&Johnson) und Nuvaxovid (Novavax) angeboten, samstags zusätzlich auch der Impfstoff Spikevax (Moderna).

Angebot ist der Nachfrage angepasst

Geöffnet ist die Impfstelle an vier Tagen pro Woche. „Das ECE ist weiter sehr attraktiv, was die Nachfrage angeht“, beobachtet Ruf. Die Angebotszeiten, erklärt er, seien dem Rückgang der Nachfrage entsprechend reduziert, „und wir werden weiter dynamisch reagieren“. So sei das Angebot auch wirtschaftlich gerechtfertigt.

Immer dienstags werden Termine für die Folgewoche eingestellt ins Buchungsportal impfen-ka.de, zu den Öffnungszeiten sind aber auch Impfungen ohne Termin möglich.

In den ersten Apriltagen öffnet die Impfstelle am Freitag, 1. April, von 14 bis 19 Uhr, an den Samstagen, 2. und 9. April, jeweils von 9.30 bis 14.30 Uhr, am Montag, 4. April, von 9 bis 13 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag, 6. und 8. April, jeweils von 14 bis 19 Uhr. Sonn- und feiertags bleibt die Impfstelle geschlossen.

Eine Ärztin impft auch ohne Termin

Unverändert gibt es in der Stadt zahlreiche Arztpraxen, in denen die Corona-Impfung mit Terminvereinbarung zu haben ist. Diese Angebote sind über die Internetseite der Stadt Karlsruhe mit einem Mausklick auf eine Onlinekarte des Landratsamts Karlsruhe zu finden.

Ohne Termin können Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren diesen Angaben zufolge zudem derzeit immer dienstags und donnerstags in der Zeit zwischen 8.30 und 16.30 Uhr in der Praxis für Gefäßchirurgie von Roxana Pätzold in der Hirschstraße 105 in der Südweststadt ihre erste oder zweite Impfung oder eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Dort werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna angeboten.

Einen Corona-Test bieten laut Stadtverwaltung aktuell 908 Teststellen in der Stadt und im Landkreis an, die eine weitere Onlinekarte des Landratsamts Karlsruhe verzeichnet.