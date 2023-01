Wer wird Bürgermeister von Dettenheim? Die Wahl im Live-Ticker

Fällt bei der Bürgermeisterwahl in Dettenheim bereits an diesem Sonntag eine Entscheidung? Ergebnisse, Eindrücke, Stimmen: Die BNN informieren ab 16 Uhr live in einem Ticker.

An diesem Wochenende haben die Bürgerinnen und Bürger von Dettenheim die Wahl: Am Sonntag, 29. Januar, wählen sie einen neuen Bürgermeister beziehungsweise eine Bürgermeisterin.

Vier Kandidaten werben um die Stimmen der rund 5.500 Wahlberechtigten in den beiden Ortsteilen Liedolsheim und Rußheim: Amtsinhaberin Ute Göbelbecker (Freie Wähler), Projektmanager Uwe Pohl, Schreinermeister Frank Bolz und Versicherungskaufmann Bernd Oberacker.

In zwei Vorstellungsrunden am 17. und 18. Januar konnten die Kandidaten Position beziehen, ihre Pläne für Dettenheim erläutern und sich den Bürgerinnen und Bürgern persönlich vorstellen. Sowohl bei der Veranstaltung in der Festhalle Liedolsheim als auch in der Pfinzhalle in Rußheim war das Interesse an den Bewerbern groß.

BNN-Liveticker zur Bürgermeisterwahl in Dettenheim beginnt um 16 Uhr

Welcher Kandidat überzeugt am Ende die meisten Wählerinnen und Wähler? Wie ist die Stimmung in den Wahllokalen? Wie reagieren Wählerinnen und Wähler, Kandidierende und Kommunalpolitiker auf das Ergebnis?

All das können Interessierte am Sonntag im BNN-Liveticker zur Bürgermeisterwahl verfolgen. Ab 16 Uhr gibt es hier aktuelle Eindrücke aus Dettenheim und exklusive Inhalte rund um die Wahl sowie nach Wahlende alle Ergebnisse in der Übersicht.