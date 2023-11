Karlsruher Turnerinnen: Mit letzten Kräften ins Saisonfinale

Gefeiert hat Tatjana Bachmayer zuletzt ausgiebig. Zu ihrem 50. Geburtstag ist die Cheftrainerin der Kunstturn-Region Karlsruhe (KRK) am vergangenen Wochenende von Freunden, Weggefährten, aktuellen und vielen ihrer ehemaligen Turnerinnen mit einer großen Party überrascht worden.

Dass es nun im bayrischen Waging auch nur ansatzweise noch mal so viel Grund zum Feiern gibt für Bachmayer, ist eher nicht zu erwarten.

Am vierten und letzten Wettkampftag der Deutschen Turn-Liga (DTL) geht es für die erneut arg geschwächte Riege der Karlsruherinnen am Samstag (17 Uhr) vor allem darum, sich mit einem guten Gefühl und einem ordentlichen Auftritt in die Winterpause zu verabschieden. Eine Rest-Hoffnung, es doch noch zum DTL-Finale Anfang Dezember in Neu-Ulm zu schaffen, hat Bachmayer nicht.

Für Karlsruher Turnerinnen gilt: vier mal vier

Weil die zuletzt pausierende Top-Athletin Anna-Lena König gerade erst wieder ins Training eingestiegen ist und auch Chiara Mosizi noch nicht einsatzbereit ist, lautet die KRK-Losung für den Wettkampf in der Bergader Sportarena: vier mal vier.

Die wiedergenese Maellys Alferi, Loane Thum, Luisa Groeschl und die italienische Gastturnerin Sara Stagni müssen jeweils an allen Geräten ran. „Passieren darf da nix“, weiß Bachmayer.

Für die Rumpf-Riege gehe es darum, sich besser zu präsentieren, als es zuletzt in Ketsch der Fall war. Dort erlebte das ebenfalls dezimierte KRK-Team einen Wettkampf zum Vergessen, landete auf dem vorletzten Platz. „Wir möchten unsere Übungen stabiler durchbringen“, gibt Bachmayer als vorrangiges Ziel für Waging aus.

Vor dem letzten Wettkampf rangiert die KRK in der Tabelle zwar mit 16 Punkten in Reichweite zu Platz vier, der noch zum Einzug ins DTL-Finale berechtigen würde.

Allerdings müsste das Karlsruher Quartett dafür die TG Mannheim (18) überrunden. Beruhigend ist das Polster zum letzten Platz, den die TuG Leipzig (8) belegt. Nur das Schlusslicht steigt auch ab.

Karlsruher Final-Serie wird wohl reißen

Dass die Final-Serie der KRK wohl reißen wird, hat Bachmayer innerlich schon abgehakt. „Nächstes Jahr setzen wir uns neue Ziele“, sagt die diplomierte Übungsleiterin mit Blick darauf, dass ihr Team erstmals seit 2013 nicht zu den vier besten Mannschaften im Land zählen könnte.

Vorteil: Tatjana Bachmayer könnte ausnahmsweise mal ein ganz entspanntes erstes Adventswochenende feiern.