PS Karlsruhe Lions erweitern Kader mit Distanzschützen

Vom College direkt ins „Karlsrudel“: Die Zweitliga-Basketballer der PS Karlsruhe Lions haben einen weiteren Perspektivspieler verpflichtet. Der 24-jährige Terrance Allen wechselt von der South Oregon University in die Fächerstadt.

Wie der 21 Jahre alte Jesse Ani gehört auch Allen laut Mitteilung der Lions zu der Kategorie von Neuzugängen, die andernorts den Durchbruch noch nicht geschafft haben, sich aber auf hohem Niveau beweisen wollen.

Start der Profikarriere

„Tez bekommt hier die Möglichkeit, seine Profikarriere zu starten, wird sich allerdings in einem leistungsfähigen Umfeld und in einer starken Liga beweisen müssen“, wird Lions-Cheftrainer Aleksandar Scepanovic in der Mitteilung zitiert.

Der 1,96 Meter große Flügelspieler stammt ursprünglich aus Nevada. In der Saison 2022/2023 war Allen in Oregon Leistungsträger und absolvierte 30 Spiele mit durchschnittlich 29 Minuten Einsatzzeit. Seine Bilanz: zehn Punkte, 3,5 Rebounds sowie 3,5 Assists pro Begegnung.

An der Uni hat sich Allen vor allem als guter Distanzschütze einen Namen gemacht. „Wenn er seine Qualitäten als Shooter auch in der ProA zeigen kann, dann hat er eine Chance“, sagt Scepanovic über den US-Rookie.

Allen ist der siebte Neuzugang der Lions. An diesem Montag starten die Karlsruher in die Vorbereitung. Pflichtspielauftakt für das „Karlsrudel“ ist am 23./24. September im Pokal gegen Würzburg. Eine Woche darauf startet die Liga.