Große Feste begleiten den Spätsommer. In der ganzen Region ist was los. Wir verraten, wohin sich der Besuch lohnt.

In Sachen Veranstaltungen hält der Sommer in der Regel eher weniger als mehr bereit. Nicht so am kommenden Wochenende: Im Norden und im Süden gibt es große Feste, und auch die Galopprennbahn in Iffezheim ist einen Besuch wert.

Kurpark-Meeting bringt Leben vor das Kurhaus Baden-Baden

In eine große Party- und Gourmetmeile verwandelt sich ab Freitag, 25. August, die Wiese vor dem Kurhaus Baden-Baden, Kaiserallee 1. Bis Sonntag, 3. September bietet das Kurpark-Meeting dort Musik unter freiem Himmel – und bei freiem Eintritt.

Den Start macht am Freitag, 25. August, um 16 Uhr die Billy-Joel-Tribute-Band All About Joel, am Samstag sind unter anderem das Frankfurt Jazz-Trio (16 Uhr) und die Pop-Musikband Marquess (20 Uhr) zu hören. Am Sonntag spielen unter anderem Cat & Chris Latin-Klassiker (14 Uhr), ab 19 Uhr gibt es Cover-Musik von Amy Sue & Friends.

Das genaue Programm findet sich unter www.badenbadenevents.de.

Marktfest lockt nach Ettlingen

Einen ganzen Strauß an Beschäftigungsmöglichkeiten bietet von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. August, das Ettlinger Marktfest. Fünf über die Innenstadt verteilte Bühnen, viele kulinarische Angebote und ein Kinderprogramm sind unter anderem geboten.

Am Sonntag kann man entlang der Leopoldstraße auf der „Meile des Ehrenamts“ die Arbeit vieler Vereine kennenlernen. Auf den Bühnen zu sehen sind unter sehr vielem anderen zum Beispiel Evelyn Kreb mit französischen Chansons (Samstag, 11.30 Uhr, Schlosshof), Rock von Diana & The Diamonds (Samstag, 21 Uhr, Hugo-Rimmelspacker-Platz) und Paule Popstar & The Burning Elephants (Sonntag, 16 Uhr, Marktplatz). Am Freitag und Samstag um je 19 Uhr spielt die Band Inkognito auf der Bühne am Stadtgarten Rock, Pop, Soul und Funk.

Geöffnet ist das Marktfest am Freitag, 25. August, von 19 bis 1 Uhr, am Samstag von 11 bis 1 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Den Kunsthandwerkermarkt kann man am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr besuchen.

Mehr unter www.ettlingen.de/marktfest.

Festspielhaus Baden-Baden zeigt die „Tosca“ als Konzert

Eigentlich hat das Baden-Badener Festspielhaus, Beim Alten Bahnhof 2, gerade Sommerpause. Für die „Tosca“, Giacomo Puccinis berühmtes Opernwerk, kann man aber auch mal eine Ausnahme machen. Als Oper im Konzert, also ohne aufwendiges Bühnenbild und Kostüme, wird das Stück am Sonntag, 27. August, um 17 Uhr aufgeführt. Es singen die bulgarische Sopranistin Sonya Yonchva und der italienische Tenor Riccardo Massi. Den Bösewicht Scarpia gibt der uruguayische Sänger Erwin Schrott.

Um je 15.40 Uhr und 16.10 Uhr findet auf der Ebene 3 eine Einführung statt. Tickets: www.festspielhaus.de.

Marc Marshall kommt mit „Amusitra“ nach Ötigheim

Zum Spielfeld für alle Sinne wird am Freitag, 25. August, Deutschlands größte Freilichtbühne: Marc Marshall, altbekannter Gast bei den Volksschauspielen Ötigheim, Am Tellplatzweg, präsentiert ab 20 Uhr sein neues Konzept „Amusitra – Eine Oase der Künste“. Die Aufführung verwebt Elemente aus Musik, Tanz, Bildender Kunst und Poesie, eine Drachenbauerin ist ebenso dabei wie ein eigenes Orchester.

Sänger Marc Marshall hat eine ganze Reihe seiner prominenten Freunde eingeladen, darunter Ralf Bauer, Christine Urspruch und Christina Bock.

Tickets für „Amusitra“ gibt es unter www.volksschauspiele.de.

Start in die Große Woche Iffezheim

Fünf Tage mit hochkarätigem Pferderennsport bietet von Samstag, 26. August, an die Große Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim, Rennbahnstraße 16. Deutschlands größtes Galopp-Meeting bietet an seinen fünf Renntagen bis Sonntag, 3. September, insgesamt 50 Rennen und ein großes Programm für die ganze Familie, darunter kostenlose Führungen, eine Style-Challenge für das schönste Outfit oder das elektrische Übungsrennpferd „Miss Iffi“.

Platzöffnung ist am Samstag, 26. August, um 12 Uhr. Das erste Rennen findet um 13.30 Uhr statt. Am Sonntag geht es um 10 Uhr los, das erste Rennen ist um 11.20 Uhr.

Mehr Infos unter www.badengalopp.de.

Karlsruhe lädt zu Kinderfest und Bierbörse

Gleich zwei Großveranstaltungen kann man am Wochenende in Karlsruhe erleben. Das Kinderfest auf dem Marktplatz hat sich am Samstag, 26. August, dem Thema „Spiel & Spaß rund um die Baustelle“ verschrieben. Von 12 bis 18 Uhr können dort junge Besucherinnen und Besucher viel erleben: unter anderem auf dem Surf-Simulator, im Kinderkochmobil oder beim Gabelstaper-Parcours.

Für ältere Semester ist die Karlsruher Bierbörse gedacht, die von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. August, zum 21. Mal ihre Tore öffnet. Rund 60 Stände mit mehr als 500 Biersorten und Live-Musik sollen für einen guten Abend sorgen. Geöffnet ist die Bierbörse am Freitag von 15 bis 24 Uhr, Samstag von 15 bis 1 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Rastatter Kinosommer geht in die zweite Runde

Vier Filme sind von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. August, beim zweiten Teil des Rastatter Kinosommers im Hof des Kulturforums, Herrenstraße 26, zu sehen. Kinofans können sich auf „Die Rumba-Therapie“ (Donnerstag), „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ (Freitag), „Der Gesang der Flusskrebse“ (Samstag) sowie „Rehragout-Rendezvous“ am Sonntag freuen.

Start ist jeweils um 21 Uhr. Tickets gibt es online unter www.eventim.de.