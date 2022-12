Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brechen in Östringen Hintertür einer Firma auf und durchsuchen Büros

In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher in eine Kfz-Werkstatt in Östringen eingestiegen, indem sie eine Hintertür geknackt haben. Ein Zeuge beobachtete einen roten Golf, der möglicherweise als Fluchtfahrzeug diente.