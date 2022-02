Markus Kretzler verfolgt als OB-Kandidat in Waghäusel ganz eigene Ziele

Das ist mein Lieblingsplatz in Waghäusel: Als Kind und Jugendlicher war es die „Erlenteichgroßmutter“, ein Baumriese in Richtung St.Leon. Heute das Gelände der Kifas hinter dem Bauhof Kirrlach.

Am liebsten gehörte Band oder Musiker: Oh Mann da gibt es viele….. Edo Zanki, Roger Cicero, Billy Joel, Mark Knopfler, Prince, Keb Mo, Sting, Garth Brooks, John Mayer, Frank Sinatra, und so ziemlich alle Jazz-Klassiker … und als Band wohl am ehesten Pink Floyd, Jamiroquai, Dirty Loops oder AnnenMayKantereit

Zuletzt gelesenes Buch: Charles Bukowski: „Das Schlimmste kommt noch“

Besondere, seltene App auf dem Smartphone: ShowAgenten Radio

Das packe ich als neuer OB als erstes an, versprochen: Die Coronamaßnahmen mit evidenzbasierten Vergleichen endlich einmal zur öffentlichen Diskussion stellen, dies wurde bisher - mit Verlaub - nicht nur unterlassen, sondern unterbunden!