Claudia Sand hat Bewerbung für OB-Wahl in Waghäusel eingereicht

Fünf Bewerber gibt es nun offiziell für die Oberbürgermeister-Wahl in Waghäusel. Claudia Sand hat ihre Unterlagen eingereicht. Sie wird von der SPD unterstützt.

Am 6. März

Claudia Sand hat ihre angekündigte Bewerbung für die Oberbürgermeister-Wahl in Waghäusel offiziell gemacht. Sand reichte am Montag im Rathaus der Großen Kreisstadt ihre Unterlagen ein. Das Wahlamt bestätigte den BNN Sands Kandidatur. Die 51-Jährige ist selbst beschäftigt im Rathaus und arbeitet als Standesbeamtin.

Sand stammt aus Waghäusel und wohnt in Kirrlach. Vor neun Tagen kündigte sie ihre Kandidatur für die Wahl am 6. März an. Dann geht es um die Nachfolge von Oberbürgermeister Walter Heiler (SPD).

Claudia Sand gehört keiner Partei an. Parallel zur Ankündigung ihrer Ambitionen verkündete die örtliche SPD , diese Kandidatin zu unterstützen. Ortsverein und Gemeinderatsfraktion hatten das beschlossen.

Fünf offizielle Kandidaten für das Amt

Damit gibt es nun fünf offizielle Kandidaten. Vier davon hatten nichts dagegen, dass das Wahlamt ihren Namen vor der Zulassung am 7. Februar nennt.

Als erster gab Thomas Deuschle seine Unterlagen ab. Er ist Bürgermeister von Waghäusel. Deuschle, wohnt in Wiesental, ist CDU-Mitglied und erhält Unterstützung der Partei.

Nicole Heger ist Mitglied der Grünen und sitzt im Gemeinderat. Sie kommt aus Waghäusel-Wiesental und ist Qualitätsmanagerin bei SAP. Ebenfalls Mitglied der Grünen ist der dritte Kandidat Andreas Bohnstedt. Der 46-jährige Wirtschaftsinformatiker arbeitet in der Personalabteilung von SAP.

Er wohnt in Kirrlach. Zuletzt gab es Informationen, dass Markus Kretzler aus Wiesental, derjenige sei, der die vierte Bewerbung eingereicht habe.