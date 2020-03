Anzeige

In unserer Rubrik „Top Ten“ präsentieren wir wöchentlich eine Liste mit zehn ausgewählten Orten, Dingen, Empfehlungen oder Herzensangelegenheiten aus der Region. Dieses Mal haben zehn der unserer Meinung nach schönsten Instagram-Locations ausgesucht. Wer also gern seine Reisen und Ausflüge auf Instagram dokumentiert, sollte mal reinschauen.

In Mittelbaden unterwegs, in Karlsruhe oder auf einem Trip in den Schwarzwald? Wer davon auf Instagram den Daheimgebliebenen berichten möchte, ist natürlich auf der Suche nach geeigneten Locations. Natürlich, die Region hat viele Motive, die sich für Instagram eignen – unsere Auswahl bildet nur einen kleinen Teil von ihnen ab.

Dennoch: Egal ob auf Urlaub im Schwarzwald oder auf einem Streifzug durch Karlsruhe: Diese Locations sollten für Instagram auf jeden Fall in Betracht gezogen werden:

1. Baden-Baden | Rosenneuheitengarten

Rosenbögen überspannen die Wege. Beete und Wiesen quellen im Sommer über vor farbenprächtigen Blüten. Der Eintritt in den Garten beträgt einen Euro und soll von den Gästen am Eingang in ein Kästchen geworfen werden. Mit diesem Beitrag wird auch der Pflegeaufwand für den Garten gewürdigt. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gilt freier Eintritt.

Rosenneuheitengarten, Moltkestraße 3, 76530 Baden-Baden

2. Bad Wildbad | Wildline

Wer sich in schwindelerregende Höhen traut, ist hier, 60 Meter über der Erde, richtig aufgehoben. 380 Meter Brücke, getragen von nur zwei Pylonen und gehalten von zwei stählernen Seilen. Das Zusammen­spiel aus unverwechsel­barer Architektur und wilder Natur fasziniert nicht nur Technik­fans. Wer Glück hat, kann ganz alleine in der Mitte der Brücke ein Selfie schießen.

Wildline Hängebrücke, Heermannsweg 100, 75323 Bad Wildbad

3. Pforzheim | Gasometer

Das Great Barrier Reef, das größte Korallenriff der Welt, ist im Pforzheimer Gasometer zu sehen. Mit Hilfe der 360-Grad-Präsentation können die Besucher „abtauchen“. Yadegar Asisi hat auf mehreren Reisen nach Australien und dank der Unterstützung des Dokumentarfilmers Ben Cropp zehntausende Unterwasserfotos und künstlerische Skizzen angefertigt. Daraus wurde dann ein 3.000 Quadratmeter großes Bild mit Korallen und Meerestieren. Besonders effektvoll ist es, sich als Silhouette vor der Installation zu fotografieren.

Gasometer Pforzheim, Hohwiesenweg 6, 75175 Pforzheim

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an 🐳💙 Ein von @ johanna.2832 geteilter Beitrag am Jan 1, 2019 um 10:13 PST

4. Karlsruhe | Botanischer Garten des KIT

Ein echter Geheimtipp ist vermutlich der Botanische Garten des KIT. Seit Jahren ist sein Abriss im Gespräch.

Noch gibt es ihn. In verschiedenen Jahreszeiten können unterschiedliche blühende Pflanzen bewundert werden. Besonders schön sind die großen Seerosenblätter. Gerade, wenn draußen schlechtes Wetter ist, hat man hier gute Karten. In den tropischen Temperaturen ist es möglich, sich mitten in Karlsruhe wie im Urlaub zu fühlen. Nicht nur die Pflanzen sind beeindruckend, auch die Architektur ist fotografierwürdig. Der Eintritt ist frei.

Botanischer Garten des KIT, Am Fasanengarten 2, 76131 Karlsruhe

5. Bretten | Altstadt

Kommen Touristen nach Bretten, werden sie vermutlich die alten Fachwerkhäuschen der Altstadt fotografieren. Wieso nicht auch mal Tourist in der eigenen Region sein? Nachts wird die nostalgische Kulisse romantisch beleuchtet.

Melanchthonstraße, 75015 Bretten

6. Bruchsal | Deutsches Musikautomatenmuseum

Nicht nur für die Ohren, auch für die Augen gibt es hier viel zu erleben. Zahlreiche Musikautomaten reihen sich dicht aneinander. Von ganz klein bis ganz groß. Ein besonderes Highlight ist das historische Karussell, das sogar für Fotos betreten werden darf. Wer dann noch nicht genug hat, hat dann auch noch die Möglichkeit, das Bruchsaler Schloss zu erkunden, in dem das Musikautomatenmuseum zu finden ist.

Schloss Bruchsal, Schloßraum 4, 76646 Bruchsal

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ilona Fried (@anoli5691) am Nov 4, 2018 um 10:32 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Боевой конь♘ Ein von @ valeriya_michailowna geteilter Beitrag am Aug 1, 2018 um 10:49 PDT

7. Baden-Baden | Trinkhalle

16 korinthische Säulen stützen die 90 Meter lange, offene Wandelhalle, in der man vor 14 Wandbildern posieren kann. Die Arkaden bilden schöne Hintergründe, die in jedem Bild Tiefe und Blickführung vermitteln.

Trinkhalle Baden-Baden, Kaiserallee 3, 76530 Baden-Baden

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an There is beautiful all around us. Ein Beitrag geteilt von Rob (@therobjourney) am Feb 23, 2019 um 11:36 PST

8. Bad Wildbad | Palais Thermal

Innen sorgen Jugendstilfenster, kunstvolle Wand- und Deckenmalereien, Fliesen mit Blumenornamenten, Skulpturen und Palmen für ein maurisch-nostalgisches Ambiente.

Palais Thermal, Kernerstraße 5, 75323 Bad Wildbad

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nicola Berloffa (@nicola.berloffa) am Jul 1, 2013 um 8:45 PDT

9. Karlsruhe | Zentrum für Kunst und Medien

Nicht nur im ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, sondern auch davor gibt es einiges zu erkunden. Profi-Tipp: Jeden Freitag ab 14 Uhr ist der Eintritt frei!

Noch bis 17.5. 2020 läuft die Ausstellung „bauhaus.film.expanded“.

Zentrum für Kunst und Medien, Lorenzstraße 19, 76135 Karlsruhe

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an 👽 Ein Beitrag geteilt von 수민 🐱 (@sumin_miau) am Jan 17, 2020 um 11:09 PST





Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an spherical dimensions Ein Beitrag geteilt von Oliver Gölz (@depthofviews) am Mär 19, 2019 um 10:01 PDT

10. Pforzheim | Wallberg

Der Wallberg in Pforzheim wird auch „Monte Scherbelino“ genannt. Die natürliche Erhebung wurde nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1952 mit Schutt der zerstörten Stadt aufgeschüttet. Auf rund 418 Metern Höhe bietet der Wallberg heute eine schöne Aussicht über die gesamte Goldstadt, bei gutem Wetter reicht der Blick bis zu den Kühltürmen des Atomkraftwerks Philippsburg. Der Aufstieg erfolgt zu Fuß. 60 Jahre nach der Zerstörung, im Jahr 2005, wurde der Pforzheimer Berg zum Mahnmal für den Zweiten Weltkrieg.