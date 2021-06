Baden-Baden fiebert der Welterbe-Entscheidung entgegen

Die Great Spas of Europe (deutsch: Bedeutende Kurorte Europas) sind ein Zusammenschluss von elf traditionsreichen europäischen Kurstädten, die einen Eintrag als Unesco-Welterbe anstreben. Drei Städte liegen in Deutschland (Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen), drei in der Tschechischen Republik (Franzensbad, Karlsbad, Marienbad) und jeweils eine in Österreich (Baden bei Wien), Belgien (Spa), Frankreich (Vichy), Italien (Montecatini) und in Großbritannien (Bath). Die Orte sind historische Mode- und Kurbäder, die vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert das Phänomen Kur und die Reise- und Kurgesellschaft in Europa prägten. Sie waren damit bedeutende Ankerpunkte in der Entwicklung des globalen Tourismus.

Eine serielle und transnationale Bewerbung um das Welterbe-Prädikat ist nötig, um die geografische Verteilung der kulturellen Bandbreite von Kurstädten, ihre weitreichende historische Größenordnung und die Vielfalt ihrer kulturgeschichtlichen Ausprägungen zu erfassen.