„Das perfekte Dinner“ aus Baden-Baden endet mit zwei Siegerinnen

Kann Essen in Stress ausarten? In gewisser Hinsicht schon. Zumindest trifft das für die Teilnehmer der TV-Koch-Doku „Das perfekte Dinner“ aus Baden-Baden und Umgebung zu. Das Quintett hat sich an fünf aufeinanderfolgenden Tagen abends in Gernsbach, Gaggenau, Bühl, Rastatt und Baden-Baden jeweils zu einem Drei-Gänge-Menü getroffen.

Genießer werden es ahnen: Das anschließende gemütliche Beisammensein klang erst in den späten Abendstunden aus – positiver Stress.

Servierte einer der fünf Teilnehmer tatsächlich ein perfektes Dinner? In der fünften Folge am Freitagabend stand das mit großer Spannung erwartete Ergebnis in der Sendung auf dem Sender Vox endgültig fest. Der Kochwettbewerb endet mit zwei Siegerinnen: Die beiden Damen haben mit 35 von 40 möglichen Punkten die Nase vorne und waren dem perfekten Dinner sehr nahe.

Knappe Entscheidung

Es war eine knappe Entscheidung. „Ich bin wirklich zufrieden“, sagt Johanna Koch aus Bühl. In Sieger-Laune darf auch Sandra Hair aus Rastatt schwelgen: „Das ist super. Ich hatte nicht damit gerechnet.“ Das Fazit der Koch-Woche von Hair können die Mitstreiter teilen: „Wir haben fünfmal gut gegessen!“

Alexander (53), Rechtsanwalt aus Gernsbach, musste sich mit 34 Punkten knapp geschlagen geben. Lars (34), Betriebswirt aus Gaggenau-Sulzbach, holte 33 und Oliver (53), Architekt aus Baden-Baden, kam auf 31 Punkte. Gemessen an der Tatsache, dass die Sieger der Koch-Doku im Schnitt 34 Punkte sammeln, haben die fünf ambitionierten Hobby-Köche auf hohem Niveau gekocht und badische Kochkunst auf dem Bildschirm würdig vertreten.

Die Menüs der Siegerinnen Schwarzwaldküche 2.0: So überschrieb Johanna Koch aus Bühl ihr Drei-Gänge-Menü. Zur Vorspeise servierte sie Bachsaibling mit Burrata, Kirschtomaten und Sardinen. Zum Hauptgang gab es Rehrücken mit Käsekuchen und Rauchforellen-Mayonnaise. Abgerundet wurde die Speisenfolge mit einem Dreierlei von der Bühler Zwetschge. Die heimische Frucht war für die Bühlerin gesetzt. Beim Gassigehen mit Dackel Theo hatte sie verfolgt, wie die Früchte der Sorte Bühler Frühzwetschge an den Bäumen reiften. Ein Hauch von Mexiko: Unter dieses Motto stellte Sandra Hair aus Rastatt ihr Menü. Sie liebt mexikanisches Essen. Die 49-Jährige lebte einige Zeit in den Südstaaten in den USA und hat die mexikanische Küche dort genossen. Ihre Speisekarte las sich so: Mango-Avocado-Salat mit Korianderdressing und Quesadilla zur Vorspeise. Hauptgang: schwarzer Papageifisch, dazu Mais-Püree mit gerösteten Jalapeños. Das Dessert: geeiste Margarita-Pie, knusprige Tortilla-Crips mit scharfer Schokoladensauce und Obstsalat.

Die Ausstrahlung der fünf Folgen ab Montag war auch für die fünf Teilnehmer eine spannende Angelegenheit, die sie Abend für Abend am Bildschirm verfolgten. „Wir wussten nicht, wie es geschnitten wurde“, berichtet Hair. Wie Koch hatte sie sich bereits im vergangenen Jahr für „Das perfekte Dinner“ beworben – und dann erst mal lange nichts von der Produktionsfirma gehört. Als der Anruf und die Zusage für die Teilnahme kam, ging es recht schnell. Die Folgen wurden im Juli aufgezeichnet.

Fünf Folgen „Das perfekte Dinner“ wurden bereits im Juli gedreht

Für die Teilnehmer war das vor allem an ihrem Kochtag eine aufregende Angelegenheit. „Da ist man den ganzen Tag mit dem Kamerateam zusammen“, erzählt die Bühler Teilnehmerin. Das Quintett lernte sich dabei am ersten Abend bei Alexander in Gernsbach kennen.

Was Koch mit dem anteiligen Preisgeld von 1.500 Euro machen wird, steht für die 39-Jährige bereits fest. „Ich träume schon lange von einem Weinkühlschrank.“ Sandra Hair ist dagegen unentschlossen. „Ich weiß es noch nicht. Es soll aber eine bleibende Erinnerung an die Sendung werden.“

Eine nicht ganz unerwartete Folge der Teilnahme an der TV-Koch-Doku haben hingegen alle fünf Teilnehmer erfahren. Sie erhielten viele Rückmeldungen per Telefon, Whatsapp und auf anderen Kanälen sowie am Arbeitsplatz.

„Ich hatte es nicht publik gemacht“, erzählt Hair. Am Pädagogium in Baden-Baden verbreitete sich die Nachricht jedoch bei Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schülern nach der Ausstrahlung der ersten Folge am Montagabend und der Berichterstattung in den BNN, im BT und auf bnn.de wie ein Lauffeuer.

Siegerin Hair arbeitet am Pädagogium in Baden-Baden

Hair arbeitet an der Bildungseinrichtung in der Bäderstadt als Erzieherin in der Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung sowie im Internat. Johanna Koch, Grundsatzreferentin bei der L-Bank in Karlsruhe, erging es ähnlich. „Ich habe eine lange Liste von Freunden und Bekannten, die das Menü auch essen wollen“, berichtet die Bühlerin.

Es versteht sich von selbst, dass die Siegerinnen schon lange leidenschaftliche Köchinnen und Fans der TV-Sendung sind. Der Erfolg ist für Koch und Hair so etwas wie das Sahnehäubchen.

Die Teilnahme an „Das perfekte Dinner“ im Juli verbindet das Quintett noch immer. „Wir haben uns seither schon einmal wieder getroffen“, erzählt Koch. Darüber hinaus sind die fünf Hobbyköche über eine Whatsapp-Gruppe in Kontakt. Das bestätigt eine nicht ganz neue Erkenntnis: Gutes Essen verbindet!