BNN und BT: Rastatter Geschäftsstelle nimmt ihren Dienst auf

Rastatter Leser sowie Kunden der Badischen Neuesten Nachrichten und des Badischen Tagblatts haben nun eine gemeinsame Anlaufstelle im Herzen Rastatts. Am Montag, 1. August, haben die BNN- und BT-Servicemitarbeiter ihren Dienst in der Kaiserstraße 32 aufgenommen.

Als Medienzentrum im Herzen Mittelbadens bezeichnete Klaus Michael Baur, Verleger der Badischen Neuesten Nachrichten und des Badischen Tagblatts, die gemeinsame Redaktion und Geschäftsstelle in Rastatt bei der Eröffnung.

Baur führte Landrat Christian Dusch (CDU), der sich persönlich ein Bild vor Ort machen wollte, durch die Räumlichkeiten. Dusch informierte sich über die Zusammenarbeit der beiden Redaktionen.

Ich freue mich sehr, dass die BNN und BT in Rastatt zusammenwachsen. Klaus Michael Baur, BNN- und BT-Verleger

„Ich freue mich sehr, dass die beiden Geschäftsstellen und Lokalredaktionen unter einem Dach zusammenwachsen“, sagte Baur, der auch Chefredakteur der BNN ist.

Auch viele Kunden waren interessiert und besuchten die neue, gemeinsame Geschäftsstelle von BNN und BT. Im Gespräch mit dem Verleger erfuhren sie aus erster Hand, welche Beweggründe hinter den bisherigen und künftigen Entscheidungen zur redaktionellen Entwicklung standen und stehen.

Neue Schwerpunkte in beiden Zeitungen begründete Baur mit Ergebnissen aus einer Lesewert-Analyse. Man wolle das Augenmerk stärker auf Inhalte legen, die auch wirklich auf das Interesse der Leserinnen und Leser stoßen.

Die Kunden erhielten am Tag eins des neuen Rastatter Medienzentrums als Begrüßungsgeschenk einen Gutschein für eine Kugel Eis und ein kleines Überraschungs-Give-away. Außerdem gab es die Möglichkeit, per Postkarte Grüße an die Lieben nach Hause zu schicken.

Redakteure im Gespräch mit den Lesern

Ferner standen BNN- und BT-Redakteure an diesem Tag an einem Stand vor dem Eingang Lesern Rede und Antwort. Schließlich recherchieren und schreiben die beiden Rastatter BNN- und BT-Lokalredaktionen ihre Berichte und Analysen von nun an in der gemeinsamen Redaktion.

In nur fünf Monaten wurden die alten Räumlichkeiten der Rastatter BNN-Redaktion und die Geschäftsstelle saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die gemeinsame Geschäftsstelle von BNN und BT ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Mittwochs sind die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle von 8 bis 13 Uhr erreichbar.