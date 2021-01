Fünf Jahre lang galt in Rastatt die Mietpreisbremse. Jetzt hat sie das Land gelöst. Als die Regierung das Instrument einführte, trat es in 68 Städten und Gemeinden in Kraft. Nach der Neuordnung in diesem Jahr sind 31 Kommunen herausgefallen, dafür aber 52 hinzugekommen. Unterm Strich gibt die Mietpreisbremse nun also in einem deutlich größeren Gebiet die Regeln vor – Rastatt gehört aber nicht mehr dazu. Das liegt an den Indikatoren, die das Land zugrunde gelegt hat. Die Mietpreisbremse soll ihre Kraft dort entfalten, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist. Um herauszubekommen, wo das der Fall ist, hat das Land fünf Kriterien angelegt. Die Stadt Rastatt erreichte nur bei drei Indikatoren die notwendigen Zahlen. sie