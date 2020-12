Als Entstehungsdatum der Volksbühne Karlsruhe ist der 19. November 1919 überliefert. Die Gründungsversammlung fand am 30. April 1920 statt. Sie ist damit der älteste badische Verein in der Volksbühnenbewegung, die 1890 in Berlin begann, in der Weimarer Republik großen Zulauf hatte und nach 1945 einen entscheidenden Beitrag zum Wiederaufbau der Kulturlandschaft leistete. Das Prinzip der Volksbühnen ist es, allen Bevölkerungsschichten zu moderaten Eintrittspreisen einen Theaterbesuch zu ermöglichen. Die Mitgliederzahl ging allerdings von einst 5.000 in den 1950er Jahren über knapp 3,500 in den 60er und 2.000 in den späten 80er Jahren bis zu knapp 1.000 im vergangenen Jahr stetig zurück.