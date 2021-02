Bis 2014 in Karlsruhe gelebt

Der frühere Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Mahrenholz wird in Hannover beerdigt

Er war umfassend gebildet und blieb bis zuletzt ein kritischer Kopf: Der frühere Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Gottfried Mahrenholz, der bis 2014 in Karlsruhe lebte, starb vor wenigen Tagen. An diesem Samstag wird er in seiner Heimatstadt Hannover beigesetzt.