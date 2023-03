Enzkreis zieht Bilanz: So haben sich die Krisen im Landratsamt ausgewirkt

„Wir können mehr als Behörde – wir können Krise“: So lautet das Fazit von Sozialdezernentin Katja Kreeb für das vergangene Jahr. Landrat Bastian Rosenau stimmte ihr bei der Präsentation des Jahresberichts des Landratsamts Enzkreis zu: „Unsere Strategien sind aufgegangen. Wir sind gut für die nächste Krise gewappnet.“

Obwohl 2022 „ein spannendes Jahr“ gewesen sei, wünscht sich der Kreischef nach Corona, dem Krieg in der Ukraine und der Energiekrise vor allem eines: Endlich aus dem Krisenmodus herauszukommen, damit sich das Landratsamt wieder mit Projekten und Themen beschäftigen kann, die in den vergangenen drei Jahren zu kurz gekommen seien.

Enzkreis in Zahlen Sportlich: 100 Athletinnen und Athleten aus Bangladesch werden während der „Special Olympics World Games“ im Sommer in Berlin im Enzkreis betreut. Der Kreis hatte sich erfolgreiche für das „Host Town Programm“ beworben. Neue Gesichter: Sechs Bürgermeisterwahlen gab es 2022 im Enzkreis. Bis auf Neulingen wurden in allen fünf Gemeinden ein neuer Rathauschef gewählt. Steigende Zahlen: Der Enzkreis hat 2022 seine Platzkapazität für Flüchtlinge ausgebaut: von 384 auf 1.040 Plätze. Der Platz, der einer Person mindestens zur Verfügung stehen muss, wurde vom Regierungspräsidium von 7,5 auf 4,5 Quadratmeter gesenkt. Die Zahl der Kitagruppen mit erweiterten Öffnungszeiten ist von 99 auf 162 gestiegen. Schwierig ist es, dank Fachkräftemangel, dieses Angebot personell abzudecken. Mehr Anträge: Die Zahl der Anträge in der Einbürgerungsbehörde ist seit 2018 von 329 auf 500 gestiegen.

Rosenaus Hauptappell richtet sich an Bund und Land: Man möge doch bitte aufhören, ständig neue Vorgaben zu machen, „die Ressourcen benötigen, die wir nicht haben“. Und: „Es braucht einen Stillstand neuer Gesetze, um das umsetzen zu können, was ansteht.“

Und da war 2022 in den vier Dezernaten des Landratsamts einiges geboten, wie der Blick in den 171 Seiten dicken Jahresbericht zeigt. Beschäftigt waren die Mitarbeiter der Kreisbehörde mit dem Übergang von einer Krise in die nächste: „Der Verwaltungsstab Corona ging nahtlos über in den Verwaltungsstab Ukraine“, sagte der Landrat.

Mehr Flüchtlinge im Enzkreis als 2015/16

Insgesamt seien mehr Flüchtlinge im Enzkreis aufgenommen worden als in der Hochzeit 2015 und 2016, verdeutlichte Holger Nickel, Dezernent für Landwirtschaft, Forsten und öffentliche Ordnung, zu dessen Dezernat auch das Amt für Flüchtlinge und Migration gehört. 2.500 Geflüchtete waren es insgesamt, davon kamen 1.700 privat unter. „Das ist fast wie eine 29. Enzkreis-Gemeinde, denn es gibt Orte im Kreis, die nicht so viele Einwohner haben“, führte Landrat Rosenau die Größenordnung vor Augen.

Der Enzkreis ist kein Problemkreis, sondern hält Krisen stand. Katja Kreeb, Sozialdezernentin des Enzkreises

Als Erstanlaufstelle und „Drehkreuz“ dient immer noch die Turnhalle in Mühlacker. Sie soll mindestens bis Sommer weiter genutzt werden. Ein wichtiges Ziel sei, Hallenbelegungen zu vermeiden, so Nickel. Das sei bisher gelungen, auch dank der Entspannung der Situation im ersten Quartal 2023. Als Notunterkunft wird Ende März eine Containeranlage in Maulbronn in Betrieb genommen. Eine weitere soll es ab Mitte April in Niefern-Öschelbronn geben. Mit mehreren Enzkreisgemeinden laufen Gespräche, sagte Nickel.

„Der Enzkreis ist kein Problemkreis, sondern hält Krisen stand“, fasste Kreeb die Arbeit in ihrem Dezernat zusammen. Die Sozialstruktur sei gut, auch der Arbeitsmarkt und die Arbeitslosenquote niedrig. Der Jobcenter des Enzkreises, der Leistungen für Flüchtlinge bewilligt, sei durch die Dauerherausforderung für die Mitarbeiter zum „Hochleistungs-Center“ geworden, so Kreeb.

Eine Herausforderung bleibe das Bundesteilhabegesetz, das sich als „Bürokratiemonster“ erwiesen habe. Kreeb befürchtet, dass sich die Umsetzung des Gesetzes, das die Teilhabe von behinderten Menschen stärken soll, die Kreisverwaltung noch Jahre beschäftigen wird.

Enzkreis gibt grünes Licht für vier Windkraftanlagen

Sich nach Corona mit neuen Aufgaben beschäftigen – das will auch die Erste Landesbeamtin Hilde Neidhardt, die für das Dezernat für Infrastruktur, Umwelt und Gesundheit verantwortlich ist. Zwei Jahre lag ein Antrag für drei Windkraftanlagen in Waldrennach und eine in Langenbrand auf Eis. Vor genau einem Jahr gab das Landratsamt grünes Licht für die vier Anlagen. Der Windpark, der auf Staatswaldfläche liegt, wird derzeit gebaut.

Einen Überschuss statt eines 2,2 Millionen-Euro-Defizits stellte Kreiskämmerer Frank Stephan für das Wirtschaftsjahr 2022 in Aussicht. Der Grund sind unter anderem die gestiegenen Einnahmen aus dem Finanzausgleich und der Grunderwerbssteuer.

Für Landratsamt- Neubau sollen Ende des Jahres die Bagger rollen

Ein bauliches Großprojekt läuft derzeit: der Ganzjahresstützpunkt der Straßenmeisterei am Ortseingang von Maulbronn. Die Roh- und Tiefbauarbeiten seien fast abgeschlossen, so Stephan. Für den Neubau des Landratsamts in der Ebersteinstraße sollen Ende des Jahres die Bagger rollen, sagte der Kreiskämmerer.

Bis das beim gemeinsamen Schulcampus der Gustav-Heinemann-Schule und der Bohrrainschule am Buckenberg der Fall sein wird, könnten aber noch zwei Jahre vergehen. „Das Großprojekt braucht einfach Zeit“, erklärte Stephan.