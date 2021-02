Die Kliniken Siloah und Helios in Pforzheim melden eine Halbierung der Zahl der Covid-Intensivpatienten seit dem Jahreswechsel. Von Normalität kann aber noch längst keine Rede sei. Die Pandemie bindet weiter viele Kräfte.

Halb so viele Intensivpatienten

In den beiden großen Pforzheimer Kliniken lässt der hohe Druck durch die Corona-Pandemie nach. Im Siloah werden derzeit halb so viele Covid-Intensivpatienten behandelt wie noch zum Jahreswechsel. Ähnlich ist die Lage am Helios. Von Normalbetrieb kann aber noch keine Rede sein, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion aus den Kliniken.

Konkret wurden am Klinikum Siloah St. Trudpert am Mittwoch sechs Patienten auf der Corona-Intensivstation behandelt. Drei von ihnen wurden beatmet.

Auf der Station wurden zu dem Zeitpunkt außerdem zwei Verdachtsfälle behandelt. Auf den weiteren Covid-19-Stationen befinden sich aktuell 19 bestätigte Covid-Patienten und 13 Verdachtsfälle.

Corona bindet Kapazitäten und verursacht weiter hohe Aufwände, vor allem bei der Pflege, bei den Patienten- und Mitarbeitertestungen sowie diversen Sicherheitsvorkehrungen. Ulrich Schulze, Krankenhausdirektor Siloah St. Trudpert

Die Zahlen sind rückläufig, wie Siloah-Krankenhausdirektor Ulrich Schulze verdeutlicht: „Zum Jahreswechsel und Beginn des Jahres haben die Kolleginnen und Kollegen auf der Intensivstation noch die doppelte Anzahl an intensivpflichtigen Covid-19-Patienten versorgt.“

Dennoch sei man von einem Normalbetrieb noch ein ganzes Stück entfernt. „Corona bindet Kapazitäten und verursacht weiter hohe Aufwände, vor allem bei der Pflege, bei den Patienten- und Mitarbeitertestungen sowie diversen Sicherheitsvorkehrungen“, betont der Fachmann.

Immerhin könne man aber das „elektive OP-Programm inzwischen auch Stück für Stück wieder aufnehmen“, so Schulze. Elektiv meint Eingriffe, die zunächst einmal aufschiebbar sind.

In vielen Bereichen können nun wieder geplante Operationen stattfinden, auf die Patienten schon seit einigen Wochen warten.

Von Normalbetrieb kann noch keine Rede sein

Auch bei Helios ist die Auslastung mit Covid-Patienten – deutschlandweit wie im Haus in Pforzheim – klar zurückgegangen.

Mit Stand vom Mittwoch waren in Pforzheim jeweils halb so viele Covid-Patienten auf der Normalstation und der Intensivstation wie um den Jahreswechsel.

Wir haben eine der Verdachtsstationen wieder in eine Normalstation umgewandelt. Silke Bentner, Abteilungsleiterin Marketing bei Helios

Das erlaubt es den Verantwortlichen, langsam einige Veränderungen vorzunehmen. „Wir haben eine der Verdachtsstationen wieder in eine Normalstation umgewandelt“, erklärt Marketing-Abteilungleiterin Silke Bentner.

„Da sich ja bereits nach der ersten Corona-Welle im letzten Frühjahr gezeigt hat, dass es nicht sinnvoll war, die elektiven Aufnahmen zu verschieben, haben wir unsere geplanten Operationen in der zweiten Pandemiewelle soweit machbar durchgeführt.“

Entspannung in Nachbarkliniken Etwas anders ist die Darstellung der Lage bei den RKH-Enzkreis-Kliniken. „Wir haben den bisherigen Höhepunkt der Pandemie überstanden, verzeichnen einen stetigen Rückgang der Covid-Fälle und können somit unsere Kliniken wieder zunehmend für geplante Behandlungen und Operationen öffnen“, erklärte Regionaldirektor Felix Mayer bereits vor einigen Tagen. Ein zu langes Hinauszögern von Untersuchungen und Behandlungen könne auf längere Sicht zu schweren Folgen führen. So könne beispielsweise durch das Aussetzen von endoskopischen Untersuchungen ein Polyp im Darm unentdeckt bleiben und damit das Risiko einer Krebserkrankung steigen, warnt der Klinikverbund. „Wir sind froh, nun wieder verstärkt endoskopische und andere Leistungen anbieten und zu einer geregelten Patientenversorgung gelangen zu können“, sagt Stefan Pfeiffer, Ärztlicher Direktor der Medizinischen Klinik im RKH Krankenhaus Mühlacker. Auch in den Herzkatheterlaboren und den operativen Fachbereichen wie der Bauch- und Unfallchirurgie, der Frauenklinik, der Gefäßchirurgie und dem Gelenkzentrum steigt die Zahl der Operationen wieder kontinuierlich an. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorüber ist“, so Pfeiffer weiter. Alle Krankenhaus-Patienten und Besucher werden bei der Aufnahme und während des Aufenthaltes getestet, um Covid-Fälle umgehend zu identifizieren.

Auch hier wird aber betont: Von einem Normalbetrieb kann noch keine Rede sein. Das gilt schon alleine wegen der neuen Auflagen. „Das Besuchsverbot in unserem Klinikum bleibt derzeit weiterhin bestehen“, so Bentner.

Mit Blick auf die gesunkenen Corona-Fallzahlen auch im einstigen 300er-Hotspot Pforzheim sagt Siloah-Krankenhausdirektor Schulze: „Wir hoffen, dass sich die Bevölkerung weiter verantwortungsbewusst verhält und sich der erfreuliche Trend in den nächsten Tagen und Wochen weiter fortsetzt.“

Schulze warnt: Die Erfahrungen des vergangenen Jahres hätten gezeigt, dass Fortschritte bei zu starker Lockerung der Lockdown-Regeln schnell wieder verloren gehen können.