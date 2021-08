Die Vorbereitung ist vorbei, endlich geht es los: Am 7. August um 15.30 Uhr startet der 1. FC Bruchsal mit einem Heimspiel gegen den SV Linx in seine dritte Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte. Im Verbandspokal konnte die Mannschaft von Chefcoach Mirko Schneider bereits ihre gute Form unter Beweis stellen, am Mittwoch gelang mit einem 3:0-Sieg beim FC Ispringen der Einzug ins Achtelfinale. In der Oberliga Baden-Württemberg warten nun aber deutlich größere Kaliber – darunter Traditionsteams wie die Stuttgarter Kickers oder der SSV Reutlingen.

In der vergangenen Oberliga-Saison – es war die erste seit der Premiere 2013/14 für die Bruchsaler – fand sich das Team schon gut zurecht. Zum Zeitpunkt des Abbruchs nach elf absolvierten Partien stand der 1. FC auf einem Nicht-Abstiegsplatz. „Nicht nur Corona hat uns in der Liga gehalten“, macht Schneider deutlich. Und das trotz starker Konkurrenz und begrenzter Mittel.

Ziel ist es, den Verein in der Spielklasse zu etablieren. Mit dem schicken Stadion im Bruchsaler Sportzentrum und einer motivierten Truppe sind die Voraussetzungen durchaus vorhanden. Ob es sportlich reicht, werden die nächsten Monate zeigen.

Im Folgenden gibt es alles Wissenswerte zum Verein, zur Saison sowie zu Spielern und Trainern des 1. FC Bruchsal.

Daten in Kürze

Verein: 1. FC Bruchsal

Liga: Oberliga Baden-Württemberg

Gründung: 10. Juli 1899

Vorsitzende: Michael Grub (Sport & Marketing), Rainer Stark (Finanzen), Joachim Völkle (Organisation & Verwaltung)

Chef-Trainer: Mirko Schneider

Spielstätte: Städtisches Stadion Bruchsal

Homepage: www.fcbruchsal.de

Die Transfers zur Saison 2021/22

Zugänge

Lars Funk (TSG Hoffenheim)

Phill Parker Pagna (FCA Walldorf U19)

David Stjepanovic (Waldhof Mannheim U23)

Andre Redekop (VfR Mannheim)

Yannick Tewelde (VfR Mannheim)

Gianluca Mantel (DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal)

Komlan Agbegniadan (DJK Blau-Weiß Mintard/Belgien)

Max Kias (SV Sandhausen U23)

Abgänge

Heron Miranda Spelleken (SV Vatan Sport Aschaffenburg)

Mario Zelic (FC Kirrlach)

Manuel Morilla Morito (CD Estepona FS/Spanien)

Stani Bergheim (Karriereende)

Erich Strobel (Karriereende)

Carsten Walther (Karriereende)

Kader des 1. FC Bruchsal für die Saison 2021/22

Tor

Lars Funk (20 Jahre alt). Neuzugang aus der A-Jugend der TSG Hoffenheim. Zeigt neben Talent auch Selbstbewusstsein und den Willen, Druck auf die Nummer eins auszuüben. Nur die Bälle für die Etablierten zu holen, ist nicht sein Ding.

Yannick Merz (25). Muss seine Rolle als Nummer eins gegen ein Nachwuchstalent und einen Routinier verteidigen. Gilt als Trainingsweltmeister. Gibt der Mannschaft durch sein Coaching von hinten heraus guten Rückhalt.

Oliver Nell (30). Sehr ruhiger und sachlicher Vertreter seiner Zunft. Seine Ruhe strahlt auf die Defensive aus. Fußballerisch kann der Routinier trotz seines Alters moderne Spielweisen gut interpretieren. Wollte eigentlich Bruchsal verlassen, entschied sich dann doch dagegen.

Abwehr

Patrick Berecko (25). Innenverteidiger, unter normalen Umständen unumstritten. Bringt alles mit, um in der Oberliga oder sogar noch eine Klasse höher überzeugen zu können.

Parker Pagna (19). Außenverteidiger, Neuzugang aus der U19 von Astoria Walldorf. Technisch sehr versiert. Seine Stärken liegen im Offensivspiel, das er mit der nötigen Erkenntnis zu einer Waffe für sich selbst und den 1. FC ausbauen könnte.

Daniel Schiek (26). Linker Außenverteidiger, stark in der Offensive, technisch gut. Aufgrund seines guten Timings und trotz seiner Größe von nur 1,70 Meter ein sehr guter Kopfballspieler. Zweitschnellster Spieler im Team des 1. FCB.

Tobias Schongar (25). Beim ihm kommen Gegenspieler selten zum Durchatmen, er beißt sich in jeden Zweikampf, überzeugt durch gutes Passspiel und Kopfballstärke.

David Stjepanovic (26). Rechter Verteidiger. Nicht der größte Spieler seiner Zunft, aber dafür ein hervorragender Zweikämpfer. Schaltet sich auch gerne in die Offensive ein. Sein Coaching ist hilfreich für seine Mitspieler, für seine Gegner jedoch ist er über 90 Minuten ein eher unangenehmer Zeitgenosse.

Mittelfeld

Francis Bediako (19). Technisch versierter, hochtalentierter Abräumer vor der Abwehr. Gilt als einer der besten Balleroberer seiner Altersklasse. Schafft er es, seine Zurückhaltung abzulegen, stünde ihm die Tür zur Startelf immer offen.

Oguzhan Dogancay (23). Guter Flügelspieler mit hohem Tempo, punktet regelmäßig im Spiel eins gegen eins. Hat eventuell noch verstecktes Potenzial, wenn es ihm gelänge, sich mehr auf die ihm eigene Qualität als auf den Kopf zu verlassen.

Marcel Gessel (25). Der ungekrönte Tattoo-König des 1. FC Bruchsal. Davon abgesehen ein sehr beweglicher Spieler mit gutem Tempo. Hat in den vergangenen zwölf Monaten eine starke Entwicklung genommen. Ist zum Führungsspieler gereift, der sich 90 Minuten aufopfert. Kann, wenn er zwischen Viererkette und Mittelfeld zum Zug kommt, sehr viel Schaden beim Gegner anrichten.

Max Kias (20). Linkes Mittelfeld, in jeder Hinsicht ein Teamplayer und ein Vorbild in Sachen professionelle Einstellung. Entwicklungsfähiger Spieler, gut ausgebildet in den Nachwuchszentren von Karlsruher SC und SV Sandhausen.

Gianluca Mantel (28). Defensiver Mittelfeldspieler, könnte zum Stabilisator der Defensive werden. Sein gutes Kopfballspiel und seine physische Präsenz überzeugten Bruchsals Trainerteam. Könnte damit die bisherige Rolle von Carsten Walther als Anker vor der Abwehr ausfüllen. Zog sich in der Vorbereitung aber eine Knieverletzung zu.

Salvatore Muto (23). Laufstarker Spieler, mit einem hohen Maß an Spielintelligenz, schussstark. Zudem gutes Passspiel und schöne Flugbälle. Kommt ursprünglich aus Gondelsheim.

Albin Sahiti (19). Spielt frech auf, geht mit hohem Tempo und mutig in die Zweikämpfe, torgefährlich. Bester Spieler im eins gegen eins in der Offensive. Verlor über die Pause ein wenig der ihn zuvor auszeichnenden Unbekümmertheit.

André Walica (28). Kapitän, Alphatier. Übernahm nach langer Verletzungspause wieder eine Führungsrolle, muss aber noch mehr vorangehen und dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Seine Läufe im Zentrum haben für Bruchsal nach wie vor große Bedeutung.

Angriff

Komlan Agbégniadan (30). Stürmer, abgezockter Spieler mit viel Erfahrung. Im Spiel ständig unterwegs, was ihm schon den ein oder anderen Vergleich mit dem endlos laufenden „Duracell-Hasen“ eingebracht hat. Kann aufgrund seines großen Repertoires auch mal völlig aus dem Nichts ein Tor machen.

Mohamed Amelhaf (23). Stürmer mit herausragenden technischen Fähigkeiten. Spielte 2018 noch in der Dritten Liga. Könnte über seine Qualitäten wieder einer der Unterschiedsspieler in den Reihen des 1. FC werden.

Kadir Sefa Bulut (20). Sehr flexibler Spieler, kam schon auf verschiedensten Positionen zum Einsatz. Besitzt viel Mentalität und Dynamik. Kann außer Innenverteidiger fast alles spielen.

Lukas Durst (25). FCB-Rakete auf dem linken Flügel. Schnellster Spieler im Team. Mit seinen Läufen in die Tiefe ist er für seine Gegenspieler daher sehr unangenehm zu verteidigen.

Roman Hajek (24). Gilt als guter Kopfballspieler und Strafraumstürmer. Muss sein Profil noch mehr herausarbeiten, um seine Torquote erhöhen zu können.

Dragan Peric (25). Coach Schneider verlieh ihm das Prädikat „Raumschleicher“. Hat unnachahmliches Gespür, die richtigen Räume anzulaufen, den Ball zu sichern und abzuschirmen. Derzeit noch mit ein wenig Trainingsrückstand.

André Redekop (26). Stürmer, gute Technik, kann links wie rechts abschließen. Durch seine Dynamik nur schwer zu verteidigen. Wenn er Raum bekommt und sein Tempo einsetzen kann, ist er kaum zu stoppen. An ihm war der 1. FC schon einmal dran, als er aus der A-Jugend von Astoria Walldorf kam. Allerdings damals ohne Erfolg.

Yannick Tewelde (29). Stürmer, überragender Techniker mit einem tollen linken Fuß. Besitzt ein hohes Maß an Spielintelligenz. Kommt aber aus einer Knie-Verletzung. Die Frage wird sein, wie schnell er wieder fit wird. Könnte mit zunehmender Saisondauer zu einem weiteren Unterschiedsspieler werden.

Das aktuelle Trainerteam des 1. FC Bruchsal

Chef-Trainer: Mirko Schneider

Der 45-jährige Büchenauer coachte den 1. FC bereits von 2004 bis 2014 und schaffte seinerzeit erstmals den Sprung in die Oberliga. Danach stand Schneider für den FC Heidelsheim und den ATSV Mutschelbach an der Seitenlinie, eher er im November 2018 nach Bruchsal zurückkehrte. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Co-Trainer: Timo Böhmer

War 2015 noch Trainer der zweiten Bruchsaler Mannschaft, unterstützt inzwischen Mirko Schneider. Hat besonders für taktische Dinge ein besonderes Gespür.

Co-Spielertrainer: Bogdan Tufa

Der 28-Jährige kam erst vor dieser Saison vom 1. SV Mörsch nach Bruchsal. War im Nachwuchsbereich bereits als Trainer tätig und ist in Besitz einer B-Lizenz. Kümmert sich unter anderem um die Videoanalyse.

Torwart-Trainer: Uwe Schwaiger

Coacht schon seit einigen Jahren leidenschaftlich die Männer zwischen den Pfosten.

Spielplan der Saison 2021/22

Hinrunde

1. Spieltag: Samstag, 7. August, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SV Linx.

2. Spieltag: Sonntag, 15. August, 15 Uhr: 1. FC Rielasingen-Arlen – 1. FC Bruchsal.

3. Spieltag: Samstag, 21. August, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – Sport-Union Neckarsulm.

4. Spieltag: Freitag, 27. August, 19 Uhr: 1. CfR Pforzheim – 1. FC Bruchsal.

5. Spieltag: Mittwoch, 1. September, 18 Uhr: 1. FC Bruchsal – Freiburger FC.

6. Spieltag: Samstag, 4. September, 14 Uhr: TSV Ilshofen – 1. FC Bruchsal.

7. Spieltag: Samstag, 11. September, 14 Uhr: Spfr. Dorfmerkingen – 1. FC Bruchsal.

8. Spieltag: Mittwoch, 15. September, 19 Uhr: 1. FC Bruchsal – FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

9. Spieltag: Samstag, 18. September, 14 Uhr: 1. Göppinger SV – 1. FC Bruchsal.

10. Spieltag: Samstag, 25. September, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – FV Lörrach-Brombach.

11. Spieltag: Freitag, 1. Oktober, 19 Uhr: FC Nöttingen – 1. FC Bruchsal.

12. Spieltag: Samstag, 9. Oktober, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SV Oberachern.

13. Spieltag: Samstag, 16. Oktober, 14 Uhr: SV Stuttgarter Kickers – 1. FC Bruchsal.

14. Spieltag: Freitag, 22. Oktober, 19 Uhr: 1. FC Bruchsal – FC Astoria Walldorf II.

15. Spieltag: Samstag, 30. Oktober, 14 Uhr: SGV Freiberg Fußball – 1. FC Bruchsal.

16. Spieltag: Samstag, 6. November, 14.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SSV Reutlingen.

17. Spieltag: Samstag, 13. November, 14 Uhr: TSG Backnang – 1. FC Bruchsal.

18. Spieltag: Samstag, 20. November, 14.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – FV Ravensburg.

19. Spieltag: Samstag, 27. November, 15.30 Uhr: FC 08 Villingen – 1. FC Bruchsal.

Rückrunde

20. Spieltag: Samstag, 4. Dezember, 15.30 Uhr: SV Linx – 1. FC Bruchsal.

21. Spieltag: Samstag, 11. Dezember, 14 Uhr: 1. FC Bruchsal – 1. FC Rielasingen-Arlen.

22. Spieltag: Samstag, 26. Februar 2022, 14 Uhr: Sport-Union Neckarsulm – 1. FC Bruchsal.

23. Spieltag: Freitag, 4. März, 19 Uhr: 1. FC Bruchsal – 1. CfR Pforzheim.

24. Spieltag: Samstag, 12. März, 14.30 Uhr: Freiburger FC – 1. FC Bruchsal.

25. Spieltag: Samstag, 19. März, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – TSV Ilshofen.

26. Spieltag: Samstag, 26. März, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – Spfr. Dorfmerkingen.

27. Spieltag: Samstag, 2. April, 15.30 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen – 1. FC Bruchsal.

28. Spieltag: Samstag, 9. April, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – 1. Göppinger SV.

29. Spieltag: Donnerstag, 14. April, 18 Uhr: FV Lörrach-Brombach – 1. FC Bruchsal.

30. Spieltag: Montag, 18. April, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – FC Nöttingen.

31. Spieltag: Samstag, 23. April, 15.30 Uhr: SV Oberachern – 1. FC Bruchsal.

32. Spieltag: Mittwoch, 27. April, 18.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SV Stuttgarter Kickers.

33. Spieltag: Samstag, 30. April, 15.30 Uhr: FC Astoria Walldorf 2 – 1. FC Bruchsal.

34. Spieltag: Samstag, 7. Mai, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SGV Freiberg Fußball.

35. Spieltag: Samstag, 14. Mai, 15.30 Uhr: SSV Reutlingen – 1. FC Bruchsal.

36. Spieltag: Samstag, 21. Mai, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – TSG Backnang.

37. Spieltag: Samstag, 28. Mai, 15.30 Uhr: FV Ravensburg – 1. FC Bruchsal.

38. Spieltag: Samstag, 4. Juni, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – FC 08 Villingen.

Saison-Ergebnisse der vergangenen Jahre

2010/11: Verbandsliga (9. Platz, 29:39 Tore, 33 Punkte).

2011/12: Verbandsliga (10. Platz, 55:52 Tore, 39 Punkte).

2012/13: Verbandsliga (1. Platz, 62:35 Tore, 54 Punkte).

2013/14: Oberliga (15. Platz, 46:73 Tore, 35 Punkte).

2014/15: Verbandsliga (6. Platz, 39:40 Tore, 40 Punkte).

2015/16: Verbandsliga (8. Platz, 51:48 Tore, 47 Punkte).

2016/17: Verbandsliga (4. Platz, 71:39 Tore, 54 Punkte).

2017/18: Verbandsliga (4. Platz, 55:48 Tore, 49 Punkte).

2018/19: Verbandsliga (6. Platz, 67:44 Tore, 57 Punkte).

2019/20: Verbandsliga (2. Platz, 50:24 Tore, 48 Punkte – Saisonabbruch nach 21 Spielen, Wertung nach Quotientenregelung).

2020/21: Oberliga Baden-Württemberg (14. Platz, 16:23 Tore, 12 Punkte – Saisonabbruch nach 11 Spielen und Annullierung).

Saison 2021/22: So läuft es aktuell für den 1. FC Bruchsal

Die Bruchsaler spielten eine sehr ordentliche Vorbereitung. Einziger Ausreißer war die 0:1-Niederlage gegen den TuS Mechtersheim. Davor und danach gab es Siege gegen die U19 des Karlsruher SC (3:2) und den FC Speyer (7:1). Bei der Generalprobe gelang zuletzt noch ein 4:3-Erfolg gegen den SV Spielberg.

Im Verbandspokal steht das Team von Mirko Schneider im Achtelfinale. In der ersten Runde gab es ein 3:1 beim TuS Bilfingen. Nach einem 3:2-Sieg im Lokalderby beim FC Kirrlach war auch Landesligist FC Ispringen keine größere Hürde. Nächster Gegner ist der Sieger der Partie FSV Buckenberg gegen FC Heidelsheim (Sonntag, 17 Uhr). In der Runde der besten 16 könnte es also ein Bruchsaler Stadtduell geben.