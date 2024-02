Die Macher von „Das Fest“ in Karlsruhe verraten weitere Programmpunkte

Erste große Namen wecken Vorfreude auf „Das Fest“: Fans des Karlsruher Open-Air-Festivals wissen, dass Nina Chuba und Tones And I in der Günther-Klotz-Anlage auftreten werden. Doch längst ist nicht das komplette Programm verkündet – weshalb weiter spekuliert wird: Treten womöglich Green Day, Clueso oder einmal mehr Max Giesinger am Hügel auf?

In drei Wochen gibt es Gewissheit: Am 21. März wird das Line-Up für die Hauptbühne bekannt gegeben, erklärt die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) als Veranstalterin. Erst dann ist auch klar, an welchem Tag Nina Chuba und Tones And I auftreten. Schon jetzt verrät die KME indessen Programmpunkte, die Besucher im kostenfrei zugänglichen Bereich erleben können. Konkret geht es um die Feldbühne.

Das dortige Programm stehe unter dem Motto „regional, international und immer weltoffen“. Gebucht werden die Musiker von Jochen Werner vom Karlsruher Jubez. Er sagt: „Wir freuen uns auf Produktionen, bei denen die Musik im Vordergrund steht und es wieder unglaubliche musikalische Momente geben wird.“

Casper in Karlsruhe

Werner träumt dabei nicht von ganz großen Stars, wie er mehrfach betonte. Dennoch buchte er 2010 Casper für die Feldbühne – der beim „Fest“ im Jahr 2023 Freitag-Top-Act auf der Hauptbühne war. Als „Szenetreff“ versteht Werner die Feldbühne. Die Künstler kommen vorwiegend aus der Region oder zumindest aus Baden-Württemberg.

Sowohl auf der Hauptbühne wie auf der Feldbühne beginnt das Programm wieder an einem Donnerstag, dem 18. Juli nämlich. Am ersten Tag steht um 19.30 Uhr der aus Rottweil stammende Rapper Galv auf der Feldbühne. Schon ab 18.15 Uhr ist die Karlsruher Band „stories_“ zu erleben. Laut Mitteilung der KME setzt sie auf Rockmusik mit deutschen Texten und starken Singer-Songwriter-Einflüssen.

Lokale Bands spielen bei „Das Fest“

Für den „Fest“-Samstag kündigt Werner für 18.45 Uhr Engin aus Mannheim an. Diese könne man quasi als die „deutsch-türkischen Altin Gün“ bezeichnen, die mit ihrem Indie-Psychedelic wichtige und aktuelle Themen angehe. Funk- und Soulpower verspricht Werner für den Sonntagabend: Ab 21.30 Uhr stehen dann Fatcat aus Freiburg auf der Bühne.

Im Landkreis Karlsruhe zuhause ist das Quintett Captivated. Dieses tritt am Freitag ab 18.15 Uhr auf. Musikalisch setzen die Musiker auf Emo, Pop-Punk und Metalcore. Fans harter, treibender Beats kommen am Samstag ab 13 Uhr bei Palm Valley auf ihre Kosten. Ebenfalls für Samstag – nämlich für 16 Uhr – ist Selina Cifric mit ihrer Band angekündigt. Sie kombinieren den Rocksound der 1990er Jahre mit eingängigem Pop.

Kinderband steht auf der Feldbühne

Werner gibt weitere Einblicke in das Programm: Zwischen „intimer Stille und brachialem Lärm“ seien Alice & Dolores zu verorten, die am Sonntag ab 18.15 Uhr auftreten. Sie erhielten 2022 den „Musik ist Kunst“-Preis des Popnetzes Karlsruhe. Am Sonntag stehen ab 14.30 Uhr „Die Schreienden Raupen“ auf der Bühne: Der heute zehnjährige Schlagzeuger Johann und der elfjährige Sänger und Gitarrist Tom aus Karlsruhe wollten schon in der Kita eine Band gründen. Heute treten die beiden Jungen auf zahlreichen Events auf.

Beim „Fest“ brauchen Besucher nur dann ein Ticket, wenn sie zur Hauptbühne wollen. Die übrigen Bereiche sind frei zugänglich. Das gilt auch für das früher Vor-Fest genannte Fest am See, das vom 10. bis 16. Juli läuft. Der 17. Juni ist in der Günther-Klotz-Anlage ein Umbautag.