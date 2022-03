Der Krieg in der Ukraine, die Schulden und der Verkehr in Baden-Baden: Die Themen beim Wahlforum zur Oberbürgermeisterwahl in Baden-Baden, veranstaltet von BNN und BT, waren vielfältig. Die fünf Kandidaten lieferten sich teils hitzige Diskussionen.

Die Schulden von Baden-Baden, die Verkehrsprojekte in der Stadt, die Einzelhandel und der Leerstand, die Arbeit und die Stimmung im Gemeinderat und natürlich: Der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf Baden-Baden - all das (und mehr) waren Themen des Forums zur Oberbürgermeisterwahl in Baden-Baden.

Organisiert hatten das Forum BNN und BT. Die Übertragung wurde im Internet gestreamed und sowohl auf den Internetseiten von bnn.de und badisches-tagblatt.de wie auch auf den Facebook-Seiten gezeigt. Die Wahl findet am 13. März statt.

Die amtierende Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU), der derzeitige Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne), Rolf Pilarski (FDP), Dietmar Späth, Bürgermeister von Muggensturm, und die aus der Wirtschaft kommende Geschäftsführerin Bettina Morlok legten ihre Pläne und Ideen dar. Teilweise offenbarten sich große Unterschiede zwischen den Ansichten und Plänen der Kandidaten. Neben Fragen der Redaktion wurden die Kandidaten auch mit Fragen konfrontiert, die Leserinnen und Leser von BNN und BT eingesandt hatten.

Die Moderatoren Michael Rudolphi (BNN-Redakteur) und Sarah Reith (BT-Redakteurin) leiteten das 90-minütige Gespräch.

Die Übertragung zum Nachschauen:

Externer Inhalt von Youtube

Im Laufe der Diskussionrunde ging es aber nicht ausschließlich um ernste Themen: Wussten Sie beispielsweise, dass Margret Mergen gerne mitträllert, wenn „Das Phantom der Oper“ läuft? Roland Kaiser verriet, dass „Winnetou“ sein Lieblingsfilm ist. Und Kandidatin Bettina Morlok kann zwar laut eigenen Worten kein Tango tanzen - den Tanz als solches mag sie dennoch sehr gerne.

Alle Infos rund um die OB-Wahl in Baden-Baden 2022 finden Sie immer topaktuell im Themendossier auf bnn.de

Größtenteils Einigkeit herrschte unter den Kandidaten zum Thema Krieg in der Ukraine: 2000 Russen und 800 Ukrainer leben in Baden-Baden, berichtete Margret Mergen (CDU) - und für den Tourismus in Baden-Baden ist Russland sehr wichtig. „Ich werde darauf hinarbeiten, dass wir Russland zeigen, dass wir gemeinsam und zusammen stehen“, sagte die 60-Jährige. Sie ist seit 2014 amtierende Oberbürgermeisterin in Baden-Baden. Roland Kaiser, OB-Kandidat der Grünen, verriet, dass bereits 120 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Baden-Baden angekommen sind.

+2

Kandidat Dietmar Späth, der als Bürgermeister von Muggensturm Teil der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister ist, beschrieb den Krieg als „schwierige Situation für uns alle.“ Außerdem bekräftigte er: „Die Menschen in der Ukraine und Russland unterscheiden sich nicht von uns.“ Kandidatin Bettina Morlok berichtete von verunsicherten Russen, die sie auf der Straße ansprächen und bezeichnete die russische Invasion in der Ukraine als „Stellvertreterkrieg auf dem Rücken der Bevölkerung“.

Andere Themen: Verkehr, Leerstand und Haushalt

Der Ukraine-Krieg war nur das erste von vielen besprochenen Themen des BNN/BT-Wahlforums. Auch zur Bedeutung von Baden-Baden als Welterbestätte legten die Kandidaten ihre Ansichten dar. Es offenbarte sich: In vielen Themen zielen die fünf Kandidaten des Forums in unterschiedliche politische Richtungen. Wer sich bei der Wahl am 13. März schlussendlich durchsetzt - das liegt in der Hand der Wählerinnen und Wähler in Baden-Baden.

Externer Inhalt von Instagram

Acht Kandidaten treten bei der Wahl an

Da es unmöglich ist, innerhalb von eineinhalb Stunden acht Kandidaten zu allen wichtigen Themen der Bäderstadt umfassend zu befragen, wurde der Kreis der Teilnehmer auf jene fünf Bewerber beschränkt, die mit ausführlichen Wahlprogrammen und mit Vorschlägen zur Entwicklung der gesamten Stadt in den zurückliegenden Wochen aus eigenem Antrieb an die Öffentlichkeit gegangen sind. Die Oberbürgermeister-Kandidaten Peter Hank (Die Basis), Stefan Bäuerle und Peter Görtzel treten ebenfalls bei der Wahl an.

Diese acht Kandidatinnen und Kandidaten treten bei der OB-Wahl in Baden-Baden an: