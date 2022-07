Bevor am Sonntag die Wahl zum Bürgermeister von Lauf ansteht, fragt die Redaktion die fünf Kandidaten zu Themen, die die Menschen im Ort gerade mit am meisten bewegen.

Mit dem neuen Familienzentrum „Laufaz“ ist in diesem Jahr ein Projekt eröffnet worden, das eine Anlaufstelle für Menschen jedes Alters sein will.

Was würden die Bewerber selbst für die jüngsten und ältesten Laufer tun, sollten sie in das Bürgermeisteramt gewählt werden?

Thomas Gerth: „ Der Bürgermeister muss sich für alle Bürgerinnen und Bürger einsetzen“

„Ein Bürgermeister darf nie nur für die Jüngsten oder die Ältesten, die Reichen oder die Armen, die Alteingesessenen oder die Zugezogenen da sein“, sagt Thomas Gerth.

„Der Bürgermeister muss sich für alle Bürgerinnen und Bürger einsetzen. So ein Bürgermeister werde ich sein. Neben dem Betrieb des Laufaz möchte ich Lauf attraktiv für alle Generationen gestalten. Dazu können attraktivere Spielplätze ebenso gehören, wie ein ortsbildverträgliches Mehrgenerationenhaus. Ein barrierefreier Friedhof liegt mir ebenso am Herzen, wie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.“

Bettina Kist: „ Senioren möchte ich aktiv unterstützen“

„Die Umsetzung der geplanten Chilloase am Hartplatz, die Weiterentwicklung von Spielplätzen, die Prüfung zur Schaffung eines weiteren Spielplatzes (was abhängig von der Finanzierung ist), die Angebote im Laufaz bereitstellen und die Vereinszuschüsse weiterhin in so großzügiger Form wie bisher – für ein hochwertiges Vereinsangebot – geben“, sagt Bettina Kist.

„Für die Senioren möchte ich aktiv unterstützen, Angebote und Treffpunkte für die Freizeitgestaltung und Alltagsbewältigung aufrechtzuerhalten, wieder ins Leben zu rufen oder neu zu schaffen.“

Frank Tschany: „ Das Familienzentrum, das eröffnet worden ist, ist eine gute Sache“

„Das Familienzentrum, das eröffnet worden ist, ist eine gute Sache“, sagt Frank Tschany.

„Man könnte ein oder zwei Programme dort mit einbauen. Da müsste man schauen, welche Möglichkeiten es gäbe.“

Markus Benkeser: „ Jedes Alter hat eigene Bedürfnisse“

„Ich stehe für ein menschliches Miteinander aller Generationen im gegenseitigen Respekt“, sagt Markus Benkeser.

„Jedes Alter hat eigene Bedürfnisse, die ich erfüllen will. Das Familienzentrum hilft dabei. Zu meinen Jugendzeiten hatten wir unseren eigenen Bauwagen drüben an der Hard stehen. Da hat es dann auch mal laut werden dürfen und niemanden gestört. So einen Bauwagen für Laufs Teenager könnte ich mir auch heute gut vorstellen. Sorgen wir als Gemeinde dafür, dass unsere Senioren möglichst lang ein selbstbestimmtes, gesichertes Leben in vertrauter Umgebung führen können!“

Detlef Franz: „ Für die Jüngeren ist ihr Handy und damit öffentliches WLAN in Lauf wichtig“

„Für die Jüngsten und Jüngeren einen alten Bauwagen auf einem Areal, wo sie weitgehend eigenständig werkeln und sich ausprobieren können“, sagt Detlef Franz.

„Für die Jüngeren ist ihr Handy und damit öffentliches WLAN in Lauf wichtig. Neben der weiteren Förderung von bestehenden Angeboten für Seniorinnen und Senioren auf Vereinsebene ist mir das Miteinander zwischen Jung und Alt wichtig. So wie es das Café im neuen Familienzentrum gerade anbietet.“