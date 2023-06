Sowohl Brigitta Lenhard als auch Thomas Hentschel waren früh dran. Beide haben in der Nacht zu Sonntag ihre Bewerbung für das Amt des Oberbürgermeisters in den Briefkasten des Rastatter Rathauses eingeworfen. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Lenhard informierte die Öffentlichkeit darüber per Pressemitteilung. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hentschel postete ein Bild vom Einwurf auf Instagram.

Beide hatten ihre Bewerbung schon im März angekündigt. Die Bewerbungsfrist begann aber erst am Sonntag. Auch Frank Tschany, Zeitungsausträger aus Bühl und seit vergangenem Jahr Dauerkandidat bei Wahlen in der Region, möchte antreten. Er hat seine Unterlagen aber noch nicht eingereicht. Die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg sagte am Montag: „Es lagen zwei Umschläge im Briefkasten.“ Die Bewerbungsfrist endet am 28. August. Die Wahl findet am 24. September statt.

Auch für die Bürgermeister-Wahl am 1. August sind nun die Namen der Kandidaten bekannt. Nach dem Ende der Bewerbungsfrist am 19. Juni hatte die Verwaltung lediglich bekannt gegeben, dass sechs Männer die Nachfolge von Arne Pfirrmann (FW) antreten möchten. Als einziger von ihnen hatte sich bislang Achim Schick (SPD) zu erkennen gegeben. Er leitet bei der Stadtverwaltung seit 2012 den Fachbereich Sicherheit und Ordnung.

Dem Gemeinderat legte die Verwaltung am Montagabend eine vollständige Liste der Bewerber vor. Ein Kandidat hat seine Bewerbung wieder zurückgezogen. Es bleiben fünf Namen übrig. Neben Schick steht Klaus Weber auf der Liste. Der 55-Jährige ist bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi als Bundesbeamtensekretär tätig. In der Gemeinderatsvorlage ist seine aktuelle Tätigkeit mit „Vorstand Erholungswerk Post Postbank Telekom Stuttgart“ ausgewiesen.

Beworben hat sich außerdem Harald Reinhard, Geschäftsführer einer Bau- und Personalfirma in Buchenbach im Südschwarzwald. In der Kommune war der 57-Jährige früher Bürgermeister. In Mittelbaden bewarb er sich 2020 als Bürgermeister in Steinmauern, unterlag damals aber Toni Hoffarth (parteilos).

Aus Baden-Baden kommt eine Bewerbung, deren Absender dort im Rathaus das gleiche Amt bekleidet wie Schick in Rastatt: Der 37-jährige Mats Tilbein ist Leiter des Fachbereichs Ordnung und Sicherheit der Kurstadt. Das Feld komplettiert Harald Talpei. Der 31-Jährige ist Lehrer an der Handelslehranstalt in Rastatt.