Corona-Infektionen im Elsass: Die aktuelle Lage im Überblick

Shoppen in Roppenheim? Stadtbummel in Straßburg? Wer ins Elsass reist, muss die Corona-Lage im Auge behalten. So ist die Lage aktuell.

Dramatische Szenen spielten sich im März und April im Elsass ab: In überfüllten Kliniken kämpften Ärzte bis zur Erschöpfung um das Leben ihrer Patienten, die schwer an Covid-19 erkrankt waren. Die Gesundheitsversorgung brach im Elsass unter der Vielzahl an Kranken teilweise zusammen, zeitweise wurden französische Patienten nach Karlsruhe ausgeflogen. Grenzkontrollen belasteten Berufstätige beiderseits des Rheins .

Mit dem Ende der Grenzkontrollen zwischen Deutschland und dem Departement Bas-Rhin am 15. Juni schien dieses Szenario überwunden zu sein. In den sieben Tagen zuvor hatten die Behörden noch 41 neue Infektionen registriert. Knapp drei Monate später hat sich die Zahl der Neuinfektionen mehr als verzehnfacht. Das Sozialministerium in Stuttgart rät zwischenzeitlich sogar davon ab, nach Straßburg zu reisen.

In unserer automatisch aktualisierten Grafik finden Sie die Infektionszahlen verfolgen:

