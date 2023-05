Remchingen plant nun doch eine zweite Bewerbervorstellung

Nun will die Gemeinde Remchingen doch eine zweite Vorstellungsrunde mit den Kandidaten der Bürgermeisterwahl veranstalten. Doch an diesem Tag hatte eigentlich der Darmsbacher Bürgerverein die Bewerber zu sich eingeladen.

Am 26. Mai in der Kulturhalle

Am 18. Juni wählt Remchingen einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Am 13. Juni stellen sich die Kandidaten ab 19 Uhr in der Kulturhalle in Wilferdingen den Wählern vor.

Fünf Tage vor der Wahl - das war vielen zu knapp, zumal die meisten Briefwähler zu diesem Zeitpunkt ihre Stimme schon abgegeben haben dürften. Daher hatte der Bürgerverein in Darmsbach beschlossen, eine weitere Vorstellungsrunde anzubieten - am 26. Mai im seinem Vereinsheim in der Feldbergstraße.

Ein weiterer Grund war, den Bewohnern der Ortsteile Darmsbach und Nöttingen, die keine Möglichkeit haben, zur Kulturhalle zu kommen, die Chance zu geben, die Bewerber persönlich kennen zu lernen - in eher familiärem Rahmen, verdeutlichte der Vorsitzende des Bürgervereins Karl-Heinz Plangl.

Der Gemeinderat diskutierte das Thema und plädierte auch mit Blick auf die Wähler dafür, einen zweiten Termin vor den Pfingstferien anzusetzen „Die Gemeinde hat dem Wunsch entsprochen“, bestätigte Hauptamtsleiterin Diana Wirth. Dass die Vorstellungsrunde in die Kulturhalle verlegt wird, sei mit dem Bürgerverein geklärt. Dieser will den Darmsbachern einen Fahrdienst zur Kulturhalle anbieten.

Per Live-Stream wird die Remchinger Vorstellungsrunde übertragen

Damit gibt es neben der Runde am 13. Juni also eine zweite offizielle Vorstellung der Gemeinde - am 26. Mai ab 19 Uhr in der Kulturhalle. Einen Live-Stream werde es bei beiden Terminen geben, so Wirth.

Wie der Ablauf der Vorstellungsrunde aussehen soll, werde der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz vom scheidenden Bürgermeister Luca Wilhelm Prayon (CDU) beschließen. Üblicherweise stellen sich alle Kandidaten 15 Minuten lang vor und beantworten anschließend Fragen aus dem Publikum.

Bisher treten fünf Kandidaten bei Remchinger Bürgermeisterwahl an

Die Bewerbungsfrist endet am Montag 22. Mai, um 18 Uhr. Danach entscheidet der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der eingegangenen Bewerbungen.

Bisher haben vier Kandidaten und eine Kandidatin ihren Hut in den Ring geworfen. Alle treten sie parteiunabhängig an: Der Eisinger Automobilkaufmann Philipp Hildinger, die Huchenfelder Ortsvorsteherin Julia Wieland, Remchingens Kämmerer Gert Kunzmann, Heiko De Vita, Leiter des Büros des Bürgermeisters in Oberderdingen, und IT-Servicetechniker Andreas Wagner aus Bauschlott.

Fünf Kandidaten haben sich bisher für die Wahl in Remchingen beworben

Julia Wieland begrüßte die Vorstellungsrunde und das Engagement des Bürgervereins. Philipp Hildinger, Automobilkaufmann aus Eisingen, hielt den Termin für die offizielle Kandidatenvorstellung am 13. Juni für unglücklich gewählt, da dieser nur fünf Tage vor der Bürgermeisterwahl liegt.

Eine Lanze für die Entscheidung der Gemeinde brach der Gerd Kunzmann: Die Gemeinde habe mit der Kulturhalle eine Einrichtung, die sehr gut für eine zentrale Kandidatenvorstellung geeignet sei.

Auch Heiko De Vita hielt einen offiziellen Vorstellungstermin mit Blick auf Livestream und Aufzeichnungen ursprünglich für ausreichend.