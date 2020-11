Er kam, sah und sorgte mächtig für Wirbel: Uwe Hück, Porsche-Betriebsratschef und Benefiz-Boxer („Blaue Flecke für soziale Zwecke“) verkündete Anfang 2019 Knall auf Fall seinen Rückzug vom Autobauer und den Einstieg in die Politik. Nur mit Mühe gelang es SPD-Landeschef Andreas Stoch, sein prominentes Parteimitglied davon abzuhalten, mit einer eigenen Hück-Liste Politik zu machen. Schließlich zog Hück für die SPD als Stimmenkönig in den Pforzheimer Gemeinderat ein, akquirierte an die 100 Neumitglieder, kündigte eine Basis-Revolution in der SPD an und erwog zeitweise Kandidaturen für Land- und Bundestag. Dabei zerstritt er sich heillos mit der einflussreichen Bundestagsabgeordneten Katja Mast. Hück-Lager und Mast-Getreue stehen sich seither unversöhnlich gegenüber.