Eine kleine Revolution wird am Samstag im Ettlinger Schlosshof über die Bühne gehen. Das einfache Volk, der „Pöbel“, wird sich gegen den König auflehnen, am Ende endet der Aufstand für Ludwig den XVI. tödlich.

Spektakulär verspricht die Aufführung der Tanzsportgarde (TSG) des Wasener Carneval Clubs (WCC) beim Festakt zum 70-Jährigen der Städtepartnerschaft zwischen Ettlingen und Epernay zu werden.

„Frankreich 1789“ heißt das Stück, mit dem es die Gruppe laut WCC-Präsident Bernd Rehberger bereits ins Halbfinale der deutschen Meisterschaften im Schautanz geschafft hat. In Kurzform spielen die Gardetänzerinnen und -tänzer das revolutionäre Geschehen im Frankreich des Jahres 1789 nach, erklärt Rehberger.

Wasener Carneval Club organisiert Picknick für 100 Gäste

Der Auftritt ist nicht der einzige Beitrag des WCC zu den Feierlichkeiten zum Städtepartnerschafts-Jubiläum. Am Samstag übernimmt der Karnevalsverein auch die Bewirtung beim Picknick für rund 100 Gäste aus Deutschland und Frankreich im Hof der Musikschule. Rund zehn Ehrenamtliche versorgen die Picknick-Teilnehmer mit Schnitzelweck, Bratwurst (auch vegetarisch) und Getränken.

Mit Catering habe der WCC Erfahrung, betont Rehberger, schließlich sei man regelmäßig bei großen Veranstaltungen wie der Gewerbenacht, dem Altstadtlauf oder der Musiknacht für die Bewirtung zuständig. Damit habe sich der WCC auch den Spitznamen „Wasener Catering Company“ verdient, scherzt er.

Zu den Partnerstädten, ob nun Epernay, Menfi, Middelkerke, Clevedon oder Löbau, wolle der WCC künftig wieder engere Verbindungen knüpfen, kündigt Rehberger an. Früher hatte es mal einen regen Austausch mit einer Gruppe aus Epernay gegeben.

Der Verein in der Partnerstadt habe sich aber letztlich aufgelöst, seither gibt es anders als etwa beim Lauftreff, keinen direkten Draht mehr in die Champagne. „Wir sind nicht abgeneigt, einen Neustart zu wagen“, sagt Rehberger.

Bouleabteilung des TV Ettlingenweier lässt im Horbachpark die Kugeln rollen

Das gilt auch für die Bouleabteilung des TV Ettlingenweier (TVE), wie deren Leiter Armin Birkner bestätigt. Sie organisiert und begleitet das Bouleturnier für bis zu 20 Teams am Festsonntag im Ettlinger Horbachpark.

Einige Teams hätten sich bereits angemeldet, „ein paar Plätze werden freigehalten für Epernayer“. Wenn unter den französischen Gästen jemand ist, der am Austausch mit der deutschen Bouleabteilung interessiert ist, „wären wir interessiert“, so Birkner.

Ein halbes Dutzend Helfer wird laut Birkner am Sonntag im Horbachpark im Einsatz sein, wo von 12 bis circa 17 Uhr das Bouleturnier stattfindet. Sie erfassen die Teilnehmer und sagen ihnen, wann sie wo spielen. „Wir stehen auch zur Verfügung, wenn irgendwo ein Schiedsrichter gebraucht wird.“ Außerdem stelle der Verein die Kugelsets für die Teilnehmer.

Gelebte Freundschaft bei der Feuerwehr

Pflichttermin ist das Festwochenende inklusive Festakt auch für die Ettlinger Feuerwehr. Es werde genutzt, um die Freundschaftsbande in die Partnerstädte weiter zu stärken, so Kommandant Martin Knaus.

Eigens werden zwei Feuerwehrleute aus Epernay und Middelkerke mit ihren Partnerinnen erwartet. „Das fördert die Freundschaft“, die auch die Feuerwehrjugend lebe. „Nächstes Jahr geht es zum Zeltlager nach Epernay.“

Musikschule sorgt für hörenswerten Rahmen

Traditionell für die Städte-Freundschaft engagiert ist die Musikschule Ettlingen, die sich am Wochenende auch am Festprogramm beteiligt „Das ist kein Pflichttermin, für uns ist das Spaß“, betont Musikschulleiter Stefan Moehrke und lacht.

Dass das Saxophon-Quartett am Samstagnachmittag prominent im Schlosshof spielen kann, „hat man ja nicht oft“. Und der Auftritt der 25-köpfigen Big Band unter Rolf Hille ab 21 Uhr in der Schlossgartenhalle sei auch einfach Freude an der Musik, um mit der Tanzmusik dafür zu sorgen, „dass so richtig das Tanzbein geschwungen werden kann“.

„Der Austausch zwischen den Partnerstädten liegt mir einfach am Herzen“, so Moehrke. Herzlichen Kontakt hält man mit der Musikschule in Epernay. Er sei froh, dass das alles so gut funktioniert.

Von daher war es keine Frage, dass der Innenhof der Ettlinger Musikschule für ein gemeinsamen Picknick ehemaliger Austauschschüler zur Verfügung gestellt wird, um die deutsch-französische Freundschaft zu pflegen.