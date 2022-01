Aus für Viererkarte: Schon die zum 1. August vergangenen Jahres in Kraft getretene Tariferhöhung für Bus und Bahn hatte bei KVV-Kunden Unverständnis ausgelöst. Besonders verärgert waren viele Kunden, dass in diesem Zuge die Viererkarte abgeschafft wurde.

Großer Fahrplanwechsel: Der KVV verkauft seit dem 12. Dezember nur noch Karten für den sofortigen Fahrtantritt. Tickets, die zu einem späteren Zeitpunkt in Bussen und Bahnen entwertet werden können, bietet der Verkehrsverbund nicht mehr an. Diese Änderung bedeutet auch das Ende der Fahrschein-Entwerter in Bussen und Bahnen. Die Apparate werden – sobald die Frist für alte Fahrscheine bis 11. Juni verstrichen ist – nach und nach ausgebaut. Ab kommenden Sommer soll es keine Entwerter mehr in Bussen und Bahnen geben. Bürger und Politiker hatten diese Umstellung kritisiert. Der Tenor: ÖPNV-Nutzer ohne Smartphone blieben unberücksichtigt.

Digitales Zeitalter: Mit der „Homezone“ hat der KVV zum großen Fahrplanwechsel ein neues E-Tarifmodell eingeführt. Kunden können über das Smartphone ihren eigenen Bewegungsradius als Tarifzone festlegen und damit unabhängig vom KVV-Wabennetz verkehren. Ein Kauf von Papierfahrkarten sei auch darüber hinaus möglich, betont der KVV, etwa an Automaten, in den KVV-Kundenzentren und direkt bei den Busfahrern.