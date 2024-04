Diese 17 Listen treten bei der Kommunalwahl in Pforzheim an

Der Wahlzettel bei der Kommunalwahl in Pforzheim wird so voll wie noch nie. Noch einmal vier Listen mehr als 2019 werden darauf stehen, also 17 statt bisher 13. 661 Namen werden entsprechend auf dem Wahlzettel stehen. Dies bestätigte am Donnerstag der Gemeindewahlausschuss der Stadt offiziell.

Etwas überraschend ist die Bürgerbewegung um die aktuellen Gemeinderäte Andreas Kubisch und Uwe Hück nicht mehr dabei. Man hatte zwar fristgerecht eine Liste eingereicht. Dies bestätigte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU), der dem Ausschuss vorsteht. Die Liste wurde aber nach Ablauf der Frist (28. März) noch zurückgezogen.

Völlig neu treten die Frauenliste Pforzheim, die Liste Gemeinsam für Pforzheim und „Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer“ an. In der Theorie gilt das auch für die Liste Sarow und die Zukunftsperspektive für Pforzheim. Die sind allerdings von amtierenden Gemeinderäten begründet worden und damit bereits im Gremium präsent.

Mehr zum Thema Noch mehr Listen als 2019 Drohen im Pforzheimer Rathaus Weimarer Verhältnisse?

Ein Spezialfall stellen die Freien Wähler dar, die sich in eine Partei-Liste und eine Vereinigungs-Liste aufgespalten haben. Beide wurden vom Wahlausschuss für die Wahl zugelassen.

Diese Listen treten an:

CDU

Die Christdemokraten werden von Oana Krichbaum angeführt. Krichbaum ist nicht nur Ehefrau des Bundestagsabgeordneten Gunther Krichbaum, sondern auch Vorsitzende der deutsch-rumänischen Gesellschaft in Pforzheim. Die bisherige Fraktionsvorsitzende Marianne Engeser tritt nicht bei der diesjährigen Kommunalwahl nicht wieder an. Auch Gemeinderat Philipp Dörflinger steht nicht auf der CDU-Liste.

Dafür kandidieren die weiteren sechs CDU-Stadträte: Krichbaum, Jörg Augenstein, Andreas Renner, Constantin Heel, Martin Erhardt und Brigitte Langer-Glock. Hinzu kommen einige bekannte Namen wie etwa Caritasdirektor Frank Johann Lemke auf Listenplatz zwei oder Enzauenpark-Wirt Frank Daudert (Listenplatz acht).

Verzichten muss die Partei des Oberbürgermeisters allerdings auf drei ehemalige CDU-Stadträte, die auf eigenen Listen kandidieren, nämlich Andreas Sarow (Liste Sarow) sowie Maximilian Müßle und Thomas Müller (Zukunftsperspektive für Pforzheim).

CDU Oana Krichbaum

Frank Johannes Lemke

Jörg Augenstein

Carla Cuculeanu

Andreas Renner

Sarah Grimm

Constantin Heel

Frank Daudert

Martin Erhardt

Benedikt Engeser

Brigitte Langer-Glock

Bastian Meyer

Frauke Janßen

Angelika Wurster

Heike Kuppinger

Karsten Jung

Tom Handtmann

Sandra Buggle

Angelika Summer

Wolfgang Hohl

Sandra Volz

Holger Bettinger

Jörg Müller

Zaklina Kostic

Gabriele Weber

Nura Kocamahhul

Inna Geißer

Klaus-Dieter Beuerlein

Hans Draskowitsch

Peter Olszewski

Marius Müller

Susanne Nikolaus

Dominique Brandt

Cristina-Cornelia Decker

Volker Fischer

Christian Kraus

Markus Lipps

Klaus Mogler

André Sikavica

Waldemar Meser

AfD

Spitzenkandidatin der Alternative für Deutschland ist die Kreisvorsitzende Diana Zimmer. Die derzeitigen sechs Gemeinderatsmitglieder Diana und Alexsei Zimmer sowie Michael Baitinger, Peter Braun, Edmund Schmidt und Norbert Sturm finden sich alle auch auf der Liste für 2024 wieder. Allerdings muss man lange suchen, um Sturms Namen zu finden. Er steht auf Listenplatz 36.

Die AfD, so teilte Oberbürgermeister Boch während der Ausschusssitzung mit, hatte als letzte politische Gruppierung ihre Liste eingereicht. Nämlich nur knappe sechs Stunden vor Ablauf der Frist.

AfD Diana Zimmer

Michael Baitinger

Peter Braun

Edmund Schmidt

Jan Mathias Bock

Manuel Kratt

Sebastiano Di Fazio

Alexander Ponomarenko

Yves Brüstle

Alexsei Zimmer

Nicole Eschenbach

Niels Mommer

Peter Oppel

Nathalie Hauck

Klaus Rapp

Daniel Eberle

Markus Rapp

Reinhold Zink

Georg Braun

Ayhan Ayan

Klaus Schreiber

Madlen König

Ralf De Min

Elmira Keller

Lydia Gemmrich

Inna Braun

Alexander Zimmer

Natalja Zimmer

Diana Kratt

Johann Fleck

Elvira Fleck

Tanja Irion

René Irion

Ronny Wilken

Andrea Roschko

Norbert Sturm

Andreas Sattler

Manfred Hauser

Oliver Pläp

Doris Williams-Rentschler

SPD

Die Sozialdemokraten gehen mit einer Doppelspitze ins Rennen. Die Stadträtin und ehemalige Landtags-Kandidatin Annkathrin Wulff führt die Liste an. Dahinter folgt Kai Adam, ehemaliger Schulleiter des Reuchlin-Gymnasiums.

Die Partei befindet sich im Umbruch. Die bisherige Fraktionssprecherin Jacqueline Roos tritt nicht wieder an. Gleiches gilt für Dorothea Luppold. Dafür hoffen auf den aussichtsreichen Plätzen drei und vier die ehemalige Ortsvorsitzende Johanna Kirsch und ihr Nachfolger Matthias Müller auf den Einzug ins Rathaus.

SPD Annkathrin Wulff

Kai Adam

Johanna Kirsch

Martin Müller

Nathalie Schönfeld

Davis Riedel

Katrin Troisi-Kampmann

Thorsten Fröhlinghaus

Martina Walter

Fatih Aygün

Silvia Roser

Dominik Bardon

Eva Stein

Maximilian Locher

Monika von Felbert

Safak Turan

Andrea Künstle

Sebastian Michalski

Andrea Ahmed

Alexander Koch

Claudia Rapp

Matthias Schild

Renate Antritter

Enrique Dietrich Vetter

Vincenza Battaglia Parasiliti Caprino

Jochem von Felbert

Gudrun Fährmann

Norbert Könne

Viktoria Fitterer

Frank Seemann

Meike Roos

Wolfgang Antritter

Bastiano Parasiliti Caprino

Jan-Patrick Fröhlinghaus

Robin Burghardt

Antonio Caro Sultán

Daniel von Langsdorff

Hans-Bernd Lipinski

Jan Lauer

Bernhard Schuler

FDP

Keine Experimente gehen die Freien Demokraten in Pforzheim ein. Die aktuellen Gemeinderäte sind auch die ersten vier Namen auf der Liste für die Kommunalwahl. Fraktionsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Hans-Ulrich Rülke führt die Liste an, dahinter folgen Janis Wiskandt, Monika Descharmes und Andrea Pachaly-Szalay. Etwas auffällig ist Listenplatz 40: Hier kandidiert der FDP-Bundestagsabgeordnete Rainer Semet.

FDP Hans-Ulrich Rülke

Janis Wiskandt

Monika Descharmes

Andrea Pachaly-Szalay

Johannes Baumbast

Kerstin Klepp

Katja Weber

Roman Schweitzer

Matthias Köhler

Dieter Theurer

Marcus Mürle

Marius Maisenbacher

Eric Müller

Max Bulenda

Rami Khairi Eedo

Tim Schwegler

Anne-Monika Pflaum

Didem Dogan

Norbert Mürrle

Sadrick Widmann

Tobias Gindele

Isa Aichinger

Ali-Kemal Özdemir

Elena Dewitt

Matthias Gindele

Leon Michel

Ilias Saltsidis

Adnan Alihodzic

Michael Wottschel

Werner Aichinger

Paul Jenisch

Andreas Wacker

Michaela Thäsler

Samuel Oechsler

Bernd Noll

Hans-Jürgen Burfeind

Denise Wacker

Frank Hirschfeld

Antal Szalay

Rainer Semet

Grüne Liste

Die Aufspaltung der Grünen in Pforzheim hat weiterhin Bestand. Auch bei der Grünen Liste gibt es wenig Experimentelles auf den vorderen Listenplätzen. Petra Bösl steht auf Platz eins, dahinter folgt Axel Baumbusch. Der dritte amtierende Gemeinderat, Emre Nazli, steht auf der paritätischen Liste entsprechend auf Platz vier, hinter Isabell Hutter-Vortisch und vor den Jugendgemeinderäten Kira Hülsmann und Leon Meyer.

Grüne Liste Petra Bösl

Axel Baumbusch

Isabel Hutter-Vortisch

Emre Nazli

Kira Hülsmann

Leon Meyer

Gabriele Bardowa-Amanuel

Lam Anh Hück-Do

Susanne Wendlberger

Patrick Kouangain Mouafo

Kerstin Mayer

Yavuz Cevik

Cornelia Bullegas

Florian Martens

Anthea Amanuel

Uwe Makowitz

Renate Schöler

Eric Marie

Regina Landauer

Günter Beck

Maite Maday Sancho

Winfried Reinhardt

Tina Züscher

Hakan Demirel

Julia Bahlke

Wolfgang Vortisch

Christa Reis

Steve Baaß

Stefanie Lehmann

Thomas Dietrich

Maria von Stietencron

Jonas Vortisch

Anastasija Schröder

Erich Roth

Estelle Raynaud

Manfred Bauer

Annett Krüger-Kuch

Karin Manz

Waltraud Klittich

Valentina Hülsmann

Bündnis 90/Die Grünen

Auch bei der Grünen Parteiliste setzt man auf die bewährten Namen. Fraktionssprecherin Stefanie Barmeyer führt die Liste an. Dahinter folgt Stadtrat und Landtagsabgeordneter Felix Herkens. Der hatte bei der Landtagswahl zuletzt das Direktmandat erringen können.

Sunita Vimal als dritte amtierende Gemeinderätin komplettiert die ersten drei Plätze. Vimal hat sich allerdings parallel als neue Baubürgermeisterin und Nachfolgerin von Sibylle Schüssler (Grüne Liste) beworben. Die Entscheidung hierüber fällt noch vor der Kommunalwahl am 9. Juni.

Bündnis 90/Die Grünen Stefanie Barmeyer

Felix Herkens

Sunita Vimal

Sabine Rabl

Doris Winter

Rüdiger Schilling

Katharina Meyer

Raphael Uddin

Melanie Denner

Eckhard Klaube

Katharina Glanz

Alexander Clauss

Finia Schwenk

Johannes Weishaar

Sally-Marie Spörrer

Joachim Wossidlo

Marie Bauer

Tobias Zahn

Angela Cuevas Alcaniz

Nils Geiger

Priyanka Bhardwaj

Johannes Höpfner

Elena von Schmeling-Diringshofen

Christian Zindler

Regina Herkens

German Fux

Enya Krafft

Daniel Schubert

Undine Bössow

Martin Mäschke

Sandra Barmeyer

Joginder Vimal

Maria Clauss

David Kelleni

Kornelia Siebert-Burger

Christian Angres

Julia Roller

Felix Scherb

Nicole Schaible

Thomas Burger

Freie Wähler Vereinigung

Zumindest den Platz auf dem Wahlzettel hat die Vereinigung der Freien Wähler von den bisherigen Freien Wählern geerbt. Die Gruppierung hatte sich in eine Basis-Liste und eine Partei-Liste aufgeteilt. Entsprechend kandidieren beide neuen Listen mit Namenszusatz, um Verwechslungen zu vermeiden.

Die FW-Vereinigung wird angeführt vom bisherigen Gemeinderat Hans-Joachim Hägele, der sich der Parteiliste nicht anschließen wollte. Anders als die Parteiliste tritt die Vereinigung mit einer Komplettliste aus 40 Kandidaten an.

Freie Wähler Vereinigung Hans-Joachim Hägele

Dirk Kalmbach

Franz Weiß

Frank Hägele

Britta Leipold

Thomas Neuweiler

Brit Heiler

Bernd Heintz

Hannah Neuweiler

Patrick Heller

Evelyn Baum

Manfred Brock

Anna Leopold

Ismet Mziu

Samira Wittmann

Nico Kalmbach

Anita Ungar

Uwe Fischer

Bruno Biechele

Martin Marbach

Jasko Delic

Miles Katz

Daniel Schulz

Andreas Schneider

Helmut Heller

Gerhard Baum

Eugen Reschke

Alois Pendelin

Alan Delic

Christopher Tiedemann

Marcel Müller

Ralph Morhardt

Monika Enos

Florian Fischer

Dieter Scholl

Janis Budai

Jan Nägele

Rudolf Salmen

Nikola Racic

Joachim Vielsack

Unabhängige Bürger

Die amtierenden Gemeinderäte geben auch bei den Unabhängigen Bürgern die Richtung vor. UB-Veteran Bernd Zilly hatte in dieser Amtszeit seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat verkündet und Platz gemacht für Nachrückerin Nicole Gaidetzka. Die steht nun ganz vorne, gefolgt vom zweiten UB-Gemeinderat Thomas Goßweiler. Der Name Zilly ist zwar vereinzelt noch auf der Liste vertreten, Bernd Zilly allerdings kandidiert nicht mehr.

Unabhängige Bürger für Pforzheim Nicole Gaidetzka

Thomas Goßweiler

Regina Schendel

Heinz Knebel

Désirée Kirschler

Hendrik Beier

Vera Seifert

Max Könne

Maren Wilhelm

Andreas Brock

Chiara Li Vigni

Frank Neubert

Sybille Zilly

Reinhard Starck

Ute Heidl

Marko Wessinger

Ulrike Gallus

Martin Heidl

Eva Ziegler

Michael Vögele

Jan Gaidetzka

Gisela Göbel

Dimitrios Sapountzis

Petra Schickle

Jürgen Goßweiler

Isolde Heugel

Bernhard Conle

Josef Eberhardt

Joachim Boob

Heinz Stadelmaier

Richard Riexinger

Michael Prange

Uwe Centmayer

Jochen Kienzle

Bernhard Ziems

Ingrid Spallek

Martina Asotia

Werner Schödl

Klaus Meffert

Viola Neumeyer

Die Linke

Zuletzt nicht mehr im Gemeinderat vertreten war die Partei Die Linke. Und das, obwohl man 2019 einen Gemeinderatssitz zugesprochen bekommen hatte. Doch nach dem Parteiaustritt von Claus Spohn und dessen Wechsel zu Wir in Pforzheim war die Partei raus. Ändern sollen das nun die Spitzenkandidaten Marvin Weiß und Meltem Celik.

Die Linke Marvin Weiß

Meltem Celik

Cora Kranz

Peter Pfeiffelmann

Jing Kuntschner

Helmut Kuntschner

Sandra Rixen

Niklas Beith

Sandra Vincelj

Manfred Kleinmaier

Linda Funk

Kai Müller

Brigitte Woggon-Lehrer

Julius Birk

Faye Witkowski

Vladimir Bukvic

Michaela Pion-Rixen

Peter Grosse

Chrstine Starzmann

Leon Wormer

Daniel Traub

Christoph Dippon

Lara Kuvan

Fritz Philipp Mathes

Manfred Paschen

Wolfgang Goll

Miriam Pedro

René Hennig

Janet Heiß

Angelo Lazaro Colucci

Jörg Drießler

Oliver Wormer

Axel Kretzschmar

Robert Köpplin

Susanne Dirkes-Hähner

Ulrich Hähner

Natalja Sinigalia

Dietmar Kuntschner

Finley Treig Hengstler

Hüseyin Okur

Wir in Pforzheim

Nur auf Listenplatz drei befindet sich der amtierende Stadtrat Christof Weisenbacher von Wir in Pforzheim (WiP). Spitzenkandidat ist vielmehr Alexander Krenz. Der dürfte einigen Pforzheimern dem Namen nach bekannt sein: Er war bei der Bundestagswahl Spitzenkandidat der Satirepartei Die Partei in Pforzheim. Nun führt er die eher im linken Spektrum angesiedelte Liste an, die vor allem durch ihre Nähe zur Radfahr-Bewegung auffällt.

So sind Weisenbacher, Martha Soncourt (Listenplatz fünf) und Peter Heissenberger (Listenplatz 19) bekannte Gesichter bei Ciritcal Mass. Claus Spohn, der sich zuletzt im Gemeinderat WiP anschloss, kandidiert nicht für die Liste.

Wir in Pforzheim Alexander Krenz

Elke Hafner-Sabisch

Christof Weisenbacher

Thomas Visel

Marthe Soncourt

Kirstin Heissenberger

Silvia Marte

Juliette Descharmes

Eric Kuhn

Hagar Hartung

Oliver Lutz

Franziska Dorner

Dirk Sprecher

Simon Pfeffel

Tobias Schlamp

Karin Wild

Ben van den Berg

Carola Pitsch

Peter Heissenberger

Gieso Wege

Yagmur Yalcin

Anca Eisenhardt

Carolin Golderer

Peter Kraus

Ruth Nakatenus

Firat Yildiz

Klaus Wolf

Walter Sabisch

Jörg Obrist

Lukas Kresser

Jürgen Bräuer

Katharina Mittmann

Axel Deutsch

Pablo Pita Leira

Edith Normann

Matthias Quickert

Roger Anton

Andreas Glum

Andreas Naumann

Daniel Silvanus

Bürgerliste

Reinhard Klein ist das prägende Gesicht der Bürgerliste. Bei der Wahl 2019 wurde er als Einzelstadtrat ins Rathaus gewählt. Und auch diesmal hat seine vor allem in Büchenbronn starke Liste 40 Kandidaten zusammenbekommen. Klein führt diese an.

Bürgerliste Pforzheim Reinhard Klein

Ursula Flethe

Jürgen Heidenreich

Gunter Roser

Dirk Aigenmann

Christian Heuchert

Stella Thieme

Martin Keinath

Ralf Körnicke

Monique Bolz

Heinz Renner

Michael Spreer

Rainer Sinn

Gisela Thieme

Elmar Gseller

Siegfried Beck

Calvin Haag

Marcus Bendix

Margarethe Eißler

Andreas Föhl

Mirijan Zorko

Andreas Thieme

Marcel Richler

Günter Kruck

Gudrun Heuchert

Jennifer Blania

John Daubenberger

Heiko Niggemann

Sandro Klemens

Tobias Eißler

Tina Birnbaum

Alexander Volk

Sven Bolz

Johanna Sinn

Daniela Strohmeyer

Friedrich Josef Vogl

Ralf Rokohl

Andreas Menzl

Ulrich Engel

Evdokia Bendix

Sarow-Liste

Stadtrat Andreas Sarow hatte noch in dieser Amtszeit die CDU-Fraktion verlassen und fungierte seitdem als Einzelstadtrat im Gemeinderat. Nun möchte er mit einer nach ihm benannten Liste erneut in das Gremium einziehen. Bemerkenswert ist dabei der Listenplatz 14. Denn dort soll der Musiker „Pepe Palme“ Zugpferd für die Liste sein, der mit bürgerlichem Namen Peter Stedry heißt.

Sarow-Liste Andreas Sarow

Alexandra Mona Wolf

Roland Wahl

Stephanie Gronow-Schubert

Rafy Ahmed

Trang Huynh

Annalisa Müller

Rudolf Siegle

Alexander Metz

Natalie Metz

Alexander Oetinger

Simone Oetinger

Fabienne Friedrich

Peter Stedry, Künstlername: „Pepe Palme“

Philipp Brenk

Marius Bauer

Susanne Gastiger-Müller

Ufuk Bozkurt

Katja Wedewer

Livia Hewig

Friederike Herwig

Oana Iabloncic

Sarah La Gaetana

Epifanio La Gaetana

Vanessa Wenninger

Kai Schindler

Oskar Tesla

Vlera Muriq

Heiner Erke

Rebecca Schanzenbach

Andrij Demianiw

Patrick Nagel

Duc Duy Huynh

Maximilian Beiser

Angel Malik

Kelvin Evis

Ekaterina Ekkert

Ioan Iabloncic

Ciprian Constandel

Andreas Sedlmayr

Frauenliste

Nicht ganz zu 40 Kandidatinnen hat es bei der Frauenliste gereicht. 39 Frauen haben Spitzenkandidatin Denise Köseoglu und Initiatorin Sabine Zeitler aber zusammenbekommen. Köseoglu ist Ingenieurin, so wie gleich mehrere Kandidatinnen auf der Liste. Zeitler ist bekannt als ehemalige Bundestags-Kandidatin der Freien Wähler in Pforzheim.

Frauenliste Pforzheim Denise Köseoglu

Sabine Zeitler

Monika Toth-Schnurr

Sabine Pfisterer

Dagmar Heiß-Krampe

Alisa Dressel

Alexandra Hecht

Margot Bohnenberger

Sonja Fanara

Sabine Roser-Kälber

Doris Meyer

Liliane La Torre

Katharina Dombrowski

Hüde Mansour

Keti Sommer

Dorothee Ruibat-Löhle

Wissale Maoujoud

Frieda Dörfer

Antonia Ruibat

Elisabeth Tischer

Daniela van den Boom

Ulrike Wunderlich

Sarah Glittenberg

Sandra Pfisterer

Brigitte Hirt

Andrea Breitinger

Dagmar Janus

Elvira Fritz

Siham Skocic

Roswitha Vogl

Eveline Rehm

Corina Luksch

Renate Lehmann

Ingrid Wipfler

Annette Stegmaier

Janette Stark

Susanne Elsäßer

Sandra Vieser

Eveline Faas

Gemeinsam für Pforzheim

Neue Konkurrenz für die Bürgerliste vor allem in Büchenbronn ist die Liste „Gemeinsam für Pforzheim“. Angeführt wird sie von Rentner Dieter Rüdenauer, der lange Jahre Präsident des SV Büchenbronn war. Die ersten 14 Kandidaten auf der Liste kommen allesamt aus dem Höhenstadtteil Pforzheims.

Gemeinsam für Pforzheim Dieter Rüdenauer

René Nestler

Mario Röseling

Emanuel Mettler

Patric Gauderer

Stefan Burkard

Jannik Jost

Frank Mühlhäuser

Harald Niethammer

Thomas Frey

Petra Niethammer

Patrick Wolters

Patrick Feucht

Christina Burkard

Lea Salmen

Konstantin Fischer

Freddy Herzer

Vivien Höll

Jens Alemann

Rika Jost

Barbara Maier-Schnabel

Jonas Burkard

Julian Jost

Jörg Stadelmaier

Silvio Hahn

Niklas Burkard

Jana Knüpfer

Isabell Fricker

Uta Frank

Alexander Höll

Sacha Fuchs

Werner Osterhage

Veronique Nestler

Sascha Fricker

Martin Chabo

Hartwig Wallbruch

Oliver Frank

Andrea Dittus

Maja Rüdenauer

Oliver Kaupp

Freie Wähler Partei

Nur 30 Menschen konnte Freie-Wähler-Rebell Michael Schwarz für seine Liste gewinnen. Stadtrat Carol Braun findet sich etwa nicht auf der Liste. Das ist deshalb ein Nachteil bei der Wahl, weil ein allgemeines Kreuz bei der Partei auch nur 30 Stimmen bringt. Bei der Konkurrenz, insbesondere bei der FW-Vereinigung, gibt ein ähnliches Kreuz 40 Stimmen. Denn diese hat eine Komplettliste aufgeboten.

Freie Wähler Partei Michael Schwarz

Patrizia Toscan

Markus Speer

Jutta Balfanz

Uwe Wolf

Jürgen von der Ehe

Werner Volk

Sebastian Fuierer

Cetin Isik

Mathias Pfisterer

Ruben Sherif

Thomas Wendt

Bernd Dreher

Vincent Meyer

Michael Reuster

Waldemar Nohl

Ann-Katrin Speer

Ralf Maisenbacher

Maria Gürbüz

Irene Krüger

Jürgen Anthoni

Alfred Herzer

Angela Krämer

Andreas Müller

Nadjeschda Herzer

Wilfried Aichele

Natalie Herzer

Marco Farruggio

Friedrich Morscheck

Arnaud Godillot de Flotte de Roquevaire

Zukunftsperspektive für Pforzheim

Erstmals tritt die Zukunftsperspektive für Pforzheim bei einer Kommunalwahl in Pforzheim an. Gemeinderatserfahrung hat man allerdings schon ordentlich. Zugpferde sind Maximilian Müßle und Thomas Müller. Die hatten die CDU-Fraktion verlassen und starke Kritik an der politischen Kultur dort geübt.

Zukunftsperspektive für Pforzheim Maximilian Müßle

Thomas Müller

Max Zorn

Frederic Zoll

Julien Frisch

Axel Zorn

Sarah Saal

Dominik Koch

Robert Dolz

Maximilian Breiter

Hannah Ludwig

Chris Wägerle

Markus Luttenberger

Stefan Kling

Diana Eremia

Gloria Wairimu

Alessandro Patti

Julia Waidelich

Norbert Glasnowitsch

Giuseppe Magno

Mathias Gürbüz

Petra Herz

Helene Bogdanov

Jessica Till

Gulsever Turbedari

Michel Sprick

David Rath

Domenic Pasler

Marie-Luis Uibel

Daniela Hylla

Roland Bogati

Dietmar West

Ruben Noske

Pia Glasnowitsch

Lorena Finger

Antonia Rehm

Fernando Saal

Lisa Wuttke

Caroline Bouquerot de Voligny

Sandra Dörflinger

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer

Gerüchte hatte es bereits gegeben, dass aus dem Bereich der Querdenker eine neue Liste antritt. Nun ist klar: Die Kleinstpartei „Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer“ versucht, auch in Pforzheim politisch Fuß zu fassen. Rund 280 Unterstützungsunterschriften konnte die Liste laut OB Boch vorlegen. Angeführt wird sie von Wirtschaftsingenieur Baris Özkan.

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer Baris Özkan

Sinan Aydin

Seyma Bülbül

Yasin Gürbüz

Wolfgang Raßek

Khodr Ayoub

Sheba Estelle Mvie Meka

Qudsiya Butt

Buket Özkan

Issam Kraiem

Stefanie Kraus

Muzaffer Cetin

Siyabend Arikan

Serhat Cakir

Mahmut Top

Aissami Inoua

Younes Lhousni

Özcan Kabakaya

Hafize Özyön

Tolga Kücükoglu

Rafael Sinan Özen

Abbas Khan

Büsra Kurt-Lhousni

Serkan Tungan

Hale-Nur Özyön

Antonio Arnone

Cafer Erdogan

Mehmet Fidan

Nuriye Tungan

Efe Özyön

Sati Erdogan

Oya Ibrahim

Ortschaftsräte

Neben den Listen für den Pforzheimer Gemeinderat wurden auch die Listen für die Ortschaftsräte vom Wahlausschuss bestätigt. In Büchenbronn treten die Bürgerliste, FDP, Gemeinsam für Büchenbronn und die CSÖ an. In Eutingen stehen die CDU, UB, SPD und die AfD auf dem Wahlzettel.

In Hohenwart kandidieren die CDU, FDP, die Allianz Hohenwarter Bürger und die SPD. In Huchenfeld ringen die CDU, die Freie Wähler Vereinigung und Aktiv für Huchenfeld um die Wählerstimmen. In Würm sind es Würmer Liste, Freie Wähler Vereinigung, AfD und Freie Wähler Partei.