„What a beautiful night“, schreibt Rea Garvey auf seinem Instagram-Account – was für eine schöne Nacht. Gleich zwei Posts widmet der Hauptact des „Fest“-Donnerstags seinem Karlsruher Auftritt. Er ist nicht der Einzige, der in den sozialen Medien vom „Mount Klotz“ schwärmt.

Mehr als 300.000 Menschen folgen Rea Garvey auf Instagram. Kaum weniger Follower hat Freya Ridings, die direkt vor ihm am Donnerstag auf der Hauptbühne stand. Und auch sie bedankt sich bei den Karlsruher Musikfans – sogar auf Deutsch. „Danke schön“, schreibt sie. Und dann: „for what might have been my favourite ever show in Germany“, also für ihren möglicherweise tollsten Auftritt in Deutschland.

Mola, die „Das Fest“ am Freitag eröffnet hatte, nimmt die Fans in den sozialen Medien in einer Instagram-Story mit hinter die Karlsruher Kulissen. Die Leoniden haben ein Video hochgeladen, das einen kurzen, ungeplanten Gastauftritt beim folgenden Hauptact Casper zeigt. „Bitte macht einen Song zusammen“, kommentiert eine Nutzerin.

Ein ikonisches und oft in ähnlicher Form gesehenes Foto hat Casper selbst mit seinen 450.000 Instagram-Fans geteilt. Er selbst steht mit dem Rücken zur Kamera. Davor leuchten tausende Handys auf dem Hügel. Sprachlos ob der Kulisse. Unendliche Liebe“, schreibt er dazu.

Für dieselbe Perspektive hat sich DJane Lari Luke entschieden, die den Abend im Nightclub beschlossen hatte.

Direkt nach dem Auftritt hat sich die DJane auch noch auf dem offiziellen Instagram-Account von „Das Fest“ geäußert, inklusive einer Frage zur Zukunft.

