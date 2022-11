Wahl am Sonntag

Live-Ticker: Wer wird Bürgermeister von Eggenstein-Leopoldshafen?

Wie verläuft die Bürgermeisterwahl in Eggenstein-Leopoldshafen? Alle Informationen rund um die Wahl stellen die BNN am Wahlsonntag in einem Live-Ticker zusammen. Dazu gibt es exklusive Eindrücke und aktuelle Zahlen.