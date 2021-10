Nach der coronabedingten Zwangspause 2020 gibt es in Bretten 2021 wieder einen Weihnachtsmarkt. Allerdings findet der Budenzauber diesmal verteilt auf mehreren Plätzen statt. Was müssen Besucher wissen?

Verkürzte Form, anderer Standort: Nach der coronabedingten Zwangspause 2020 findet der Weihnachtsmarkt in Bretten in diesem Jahr wieder statt.

Allerdings ist der Budenzauber diesmal nur an zwei Wochenenden rund um das Rathaus verteilt auf mehreren Plätzen und nicht – wie in früheren Jahren – auf dem Marktplatz zu finden. Auch die große überdachte Eislaufbahn, die vor allem bei Kindern sehr beliebt war, gibt es 2021 nicht.

Dafür kann auch in der Adventszeit jeweils mittwochs und samstags der Wochenmarkt auf dem Marktplatz der weihnachtlich geschmückten Großen Kreisstadt stattfinden.

Inhalte auf dieser Seite:

Weihnachtsmarkt Bretten 2021: Wann findet er statt?

Während der Brettener Weihnachtsmarkt vor der Pandemie während der gesamten Adventszeit täglich seine Buden geöffnet hatte, findet der Budenzauber 2021 nur am dritten (10. bis 12. Dezember) und am vierten Adventswochenende (17. bis 19. Dezember) statt.

An diesen beiden Wochenenden soll das Treiben auf dem Weihnachtsmarkt jeweils am Freitagnachmittag beginnen, zudem sind die Stände samstags und sonntags jeweils ab dem Vormittag geöffnet. Das hat Oberbürgermeister Martin Wolff im Gespräch mit dieser Redaktion mitgeteilt. Die genauen Öffnungszeiten werden aber noch bekanntgegeben.

Standort: Wo ist der Brettener Weihnachtsmarkt 2021?

Der Weihnachtsmarkt Bretten findet diesmal auf mehreren Plätzen rund um das Rathaus in der Unteren Kirchgasse statt: Auf dem oberen und dem unteren Parkplatz sowie auf dem Schotterplatz neben dem Rathaus, nicht jedoch auf dem Alfred-Leicht-Platz vor dem Gebäude, erklärt OB Wolff.

Auf den genannten Plätzen wird es Essens- und Getränkestände geben, zudem ist der Kunsthandwerkermarkt, der sonst zeitgleich auf dem Platz rund um die Stiftskirche stattfand, hier integriert.

Auf dem Marktplatz, wo der Weihnachtsmarkt früher beheimatet war, wird es laut OB Wolff keine zusätzlichen Hütten geben, damit dort der Wochenmarkt ohne Einschränkungen stattfinden kann. Allerdings können die Gastronomen, die rund um den Marktplatz ansässig sind, ein kleines Speisen- und Getränkeangebot machen, betont Wolff. „Wenn die Gastronomen das machen möchten, dann dürfen sie das natürlich. Das steht ihnen frei“, versichert der Rathauschef.

Diese Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt Bretten 2021

Ob auf dem Weihnachtsmarkt Bretten 2021 die 3G- (geimpft, genesen, getestet) oder die 2G-Regel (geimpft, genesen) gilt, steht laut OB Wolff derzeit noch nicht fest. Man werde abwarten, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickelt und dann rechtzeitig informieren.

„Aber egal ob 3G oder 2G – wir sind gewappnet“, versichert der Rathauschef. Man könne auf dem Areal rund ums Rathaus auch mit relativ geringem Aufwand den Zugang zum Weihnachtsmarkt kontrollieren, falls das im Dezember eine Vorgabe sei. Auf dem Marktplatz wäre das deutlich schwieriger, betont Wolff.

Besuch des Weihnachtsmarkts in Bretten: Parken und Gebühren

Parken in Bretten

In der Innenstadt von Bretten gibt es mehrere Parkmöglichkeiten für einen Ausflug zum Weihnachtsmarkt. Neben dem Sporgassenparkplatz, der nur wenige Meter vom Marktplatz und der Fußgängerzone entfernt ist, kann man sein Gefährt auch im Parkhaus Löwenhof (Am Seedamm 8), im Parkhaus Engelsberg (Am Engelsberg), in der Tiefgarage Pfluggasse (Pfluggasse 3) oder auf der Parkanlage Weißhofer Straße abstellen.

Parkgebühren

Auf dem Sporgassenparkplatz, in den Parkhäusern Löwenhof und Engelsberg (Am Engelsberg) sowie in der Pfluggassen-Tiefgarage ist zwischen 7 Uhr und 19 Uhr jeweils die erste Stunde kostenlos, danach kostet jede angefangene Stunde einen Euro. An allen vier Parkstandorten kostet der Nachttarif ab 19 Uhr pauschal 1,50 Euro.

Auf der Parkanlage Weißhofer Straße zahlt man zwischen 7 Uhr und 19 Uhr ebenfalls einen Euro für jede angefangene Stunde, der Nachttarif zwischen 19 Uhr und 7 Uhr kostet hier pauschal einen Euro.